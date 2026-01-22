Sinner diretta Australian Open: segui la sfida contro Duckworth. Tennis oggi live

Torna in campo Jannik Sinner agli 'Australian Open' , primo Slam della stagione in cui il 24enne azzurro va a caccia del terzo successo consecutivo. Dopo il positivo debutto contro il francese Hugo Gaston (che si è ritirato quando era sotto di due set), il numero 2 del mondo sarà infatti di nuovo in scena oggi (22 gennaio) sul cemento della 'Rod Laver Arena', opposto al 33enne australiano James Duckworth (n.88 Atp). Segui la diretta della partita con tutti gli aggiornamenti in tempo reale .

8:39

La 'tradizione' di Jannik nel Grande Slam

Dall'inizio della stagione 2025 e nel corso dell'anno solare, Sinner si è mostrato praticamente imbattibile nella prima settimana dei tornei del Grande Slam, avendo lasciato la miseria di due set ai propri rivali.

8:33

La striscia positiva di Sinner a Melbourne

Sinner gioca da campione in carica e può vantare una lunga striscia positiva agli Australian Open: sono ben 15 i successi consecutivi sul cemento di Melbourne per il numero 2 del Ranking Atp.

8:25

I possibili rivali al terzo turno

Chi passerà tra Sinner e Duckworth troverà uno tra l'americano Eliot Spizzirri ed il cinese Wu Yibing. Sarebbe una prima volta per il 34enne australiano, che in carriera non è mai riuscito ad approdare al terzo turno dello Slam di casa.

8:20

Come ha debuttato Duckworth

Mentre Sinner ha esordito con il successo in due set su Gaston, poi costretto al ritiro, Duckworth, entrato in tabellone grazie a un invito, ha debuttato al primo turno piegando solamente al quinto set il talentino croato Prizmic.

8:10

I precedenti tra Sinner e Duckworth

Dopo essersi affrontati per tre volte nel giro di pochi mesi, Sinner e Duckworth non si sono più incrociati negli ultimi cinque anni. Il computo dei precedenti vede avanti l'altoatesino per 2-1: il primo incontro risale al 2020, sull'indoor di Colonia con Jannik dominatore in 6-1, 6-2, il secondo confronto nel 2021 in Canada, vide invece prevalere l'australiano per 6-3, 6-4, e nel terzo scontro diretto, sempre nel 2021, ai quarti di finale di Sofia a prevalere fu nuovamente Sinner per 7-6, 6-4.

8:00

Sinner-Duckworth: dove vederla in tv e in streaming

La sfida tra Sinner e Duckworth, valida per il secondo turno degli Australian Open, sarà trasmessa in diretta tv e in streaming. TUTTI I DETTAGLI

Melbourne (Australia)