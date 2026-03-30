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Alcaraz fa i complimenti a Sinner e al suo team per il Sunshine Double

Il messaggio social dello spagnolo all'azzurro numero 2 del mondo, che dopo aver trionfato nel Masters 1000 di Indian Wells si è ripetuto in quello di Miami: i dettagli
TagssinnerAlcarazsunshine double

ROMA - Una grande impresa quella compiuta negli Stati Uniti da Jannik Sinner, che trionfando a Miami ha conquistato l'ambito 'Sunshine Double', ovvero la vittoria nei tornei Atp 1000 della città della Florida e di Indian Wells, in California.

Alcaraz e i complimenti a Sinner per il 'Sunshine Double'

Successi che hanno anche consentito al numero 2 del mondo di riavvicinarsi alla vetta del ranking occupata ora dallo spagnolo Carlos Alcaraz, che a Miami è stato eliminato al terzo turno da Sebastian Korda e dal quale arrivano ora i complimenti via social all'amico-rivale. "Congratulazioni a Jannik Sinner e al team per la conquista del Sunshine Double", ha scritto il numero uno del mondo in una storia pubblicata sul proprio profilo Instagram a qualche ora dal trionfo di Sinner, che nella finale dell'Hard Rock Stadium ha sconfitto in due set il ceco Jiri Lehecka.

 

© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di Tennis

Jannik il primo a centrare l'impresa senza perdere set

"Le finali sono sempre difficili. Ho cercato di restare solido, il campo era difficile per la pioggia - ha detto Sinner dopo la vittoria a Miami -. È incredibile aver realizzato questo 'swing' in nord America ed è incredibile aver realizzato questo record. Sono molto contento e ora sono felice di tornare a casa". Un risultato straordinario, che era riuscito solamente a sette tennisti prima dell'azzurro (l'ultimo era stato Roger Federer nel 2017), che è stato però il primo a farlo senza perdere nemmeno un set.

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ROMA - Una grande impresa quella compiuta negli Stati Uniti da Jannik Sinner, che trionfando a Miami ha conquistato l'ambito 'Sunshine Double', ovvero la vittoria nei tornei Atp 1000 della città della Florida e di Indian Wells, in California.

Alcaraz e i complimenti a Sinner per il 'Sunshine Double'

Successi che hanno anche consentito al numero 2 del mondo di riavvicinarsi alla vetta del ranking occupata ora dallo spagnolo Carlos Alcaraz, che a Miami è stato eliminato al terzo turno da Sebastian Korda e dal quale arrivano ora i complimenti via social all'amico-rivale. "Congratulazioni a Jannik Sinner e al team per la conquista del Sunshine Double", ha scritto il numero uno del mondo in una storia pubblicata sul proprio profilo Instagram a qualche ora dal trionfo di Sinner, che nella finale dell'Hard Rock Stadium ha sconfitto in due set il ceco Jiri Lehecka.

 

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