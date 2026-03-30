Alcaraz fa i complimenti a Sinner e al suo team per il Sunshine Double

Jannik il primo a centrare l'impresa senza perdere set

"Le finali sono sempre difficili. Ho cercato di restare solido, il campo era difficile per la pioggia - ha detto Sinner dopo la vittoria a Miami -. È incredibile aver realizzato questo 'swing' in nord America ed è incredibile aver realizzato questo record. Sono molto contento e ora sono felice di tornare a casa". Un risultato straordinario, che era riuscito solamente a sette tennisti prima dell'azzurro (l'ultimo era stato Roger Federer nel 2017), che è stato però il primo a farlo senza perdere nemmeno un set.