Corriere dello Sport.it
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Corriere dello Sport.it
LoginregistratiabbonatiLeggi il giornale
Corriere dello Sport.it
lunedì 6 aprile 2026
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Contenuti plus
Live
Corriere dello Sport.it
Live
ABBONATI ORA
Leggi il giornale

La previsione di Piatti sul nuovo allenatore di Sinner: "Cahill andrà in pensione. Al suo posto vedrei bene..."

L'ex coach di Jannik 'suggerisce' il nome di un ex tennista come possibile sostituto dell'australiano e rivela un retroscena del 2021: i dettagli
3 min
TagssinnerpiattiMurray

ROMA - Il sensazionale 'Sunshine Double' conquistato da Jannik Sinner vincendo in sequenza (e senza perdere alcun set) i Masters 1000 di Indian Wells e di Miami ha ridato slancio alla rincorsa dell'azzurro su Carlos Alcaraz, attuale numero uno del ranking Atp, con la sfida che continuerà nei prossimi giorni sulla terra rossa del Masters 1000 di Montecarlo.

 

 

Piatti sul rapporto tra Sinner e Cahill

Chi conosce bene il campione altoatesino è il coach Riccardo Piatti, che lo ha allenato all'inizio della sua carriera e poi sostituito da Darren Cahill e Simone Vagnozzi. Uno staff vincente che però prima o poi Sinner potrebbe essere costretto a cambiare, con il 60enne australiano che pare deciso a lasciare l'incarico alla fine della stagione"Allenare un numero uno o due del mondo è stressante - ha spiegato proprio Piatti in un'intervista al 'Corriere della Sera' -. Significa far ruotare la propria vita intorno alle esigenze del giocatore: non è una vacanza. Penso che Darren si ritirerà perché ha voglia di fare altro, ma sinceramente non lo so".

 

 

La previsione sul nuovo coach di Jannik

Nel caso in cui Cahill decidesse davvero di separarsi da Sinner alla fine del 2026, secondo Piatti c'è un profilo adatto per sostituirlo nel team del campione azzurro: "Io vedrei bene Andy Murray: intelligente, esperto, solido. Nel 2021, a Stoccolma, sconfisse un giovane Sinner in due set e dopo il match andai a parlare con Andy - ha rivelato l'ex coach di Jannik -. L’avrei preso subito ma lui aveva deciso di andare avanti a giocare".

© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di Tennis

Da non perdere

Sinner svela il suo segretoCobolli e la cena con Berrettini

Unisciti alla Community

Accedi o registrati per dire la tua sugli argomenti che più ti interessano e vivere tutti i servizi di Corriere dello Sport–STADIO". Completa il tuo profilo per essere sempre aggiornato su notizie, eventi, offerte e tutto ciò che fa vibrare il mondo dello sport.

ACCEDI

Utilizza il tuo account social o inserisci le credenziali scelte

oppure

Non hai ancora un account? Registrati

o entra con DISQUS