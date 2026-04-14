Bertolucci rivela a Panatta: “Alcaraz salta Roma, e Sinner…”

All'indomani della fine del Masters 1000 di Montecarlo, è tornato il podcast "La telefonata" con Paolo Bertolucci e Adriano Panatta, che hanno parlato proprio del torneo monegasco e in particolare della finale tra Jannik Sinner e Carlos Alcaraz, vinta dall'azzurro in due set. "Era difficile giocare con quel vento che veniva dal mare perché non aveva una direzione precisa ma variava - ha esordito Panatta, per poi aggiungere - Sinner è molto più forte di rovescio mentre Alcaraz è meglio col dritto. Oggi forse Jannik serve un filino meglio, mentre l'altro è nettamente migliore a rete, sulle palle corte e si muove meglio. Quindi com'è possibile che abbia vinto Sinner? La soluzione del rebus è che, di testa, gioca sempre al 100%, a differenza di Alcaraz che ha passaggi a vuoto".