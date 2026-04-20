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lunedì 20 aprile 2026
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Madrid, il sorteggio: scopri contro chi giocheranno Sinner e gli altri azzurri

Sorteggiato il tabellone del quinto Masters 1000 della stagione, con Jannik che insegue un record storico
8 min
TagssinnerMasters 1000Madrid
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È tutto pronto per il Masters 1000 di Madrid, che inizierà mercoledì 22 aprile. Intanto è stato sorteggiato il tabellone completo, con tutti i debutti e i possibili percorsi dei tennisti. Tutti gli occhi sono puntati su Jannik Sinner, diventato numero uno del mondo dopo il trionfo a Montecarlo e che insegue il record storico di cinque trionfi consecutivi nei Masters 1000, impresa mai riuscita a nessun altro tennista. 

Debutto Secondo turno:
Jannik Sinner vs qualificato
Lorenzo Musetti  vs Hubert Hurkacz/qualificato
Flavio Cobolli vs Ugo Carabelli/Gael Monfils
Luciano Darderi vs Altmaier/Cerundolo

Debutto Primo turno:
Lorenzo Sonego vs qualificato
Mattia Bellucci vs Damir Dzumhur
Matteo Berrettini vs Raphael Collignon
Federico Cinà vs Alex Michelsen

10:52

Panatta, frecciata durissima ad Alcaraz: "È in crisi perché..."

L'ex tennista parla di Sinner e di Cobolli, poi si lascia andare ad un attacco allo spagnolo: ecco cosa ha detto. LEGGI TUTTO

10:42

Wta Madrid, il sorteggio per le azzurre Cocciaretto e Paolini

Elisabetta Cocciaretto sfiderà al primo turno una giocatrice proveniente dalle qualificazioni, poi si prospetta un percorso complicato con la possibilità di trovare la statunitense Ann Li e la numero 4 del tabellone Iga Swiatek. Jasmine Paolini farà il suo debutto al secondo turno contro la vincente della sfida tra la rumena Irina-Camelia Begu e la tedesca Laura Siegemund. Ai quarti c'è la possibile sfida con Sabalenka.

10:40

Sinner, i tre motivi per cui non ha rinunciato al Masters 1000 di Madrid

Jannik ieri ha svolto il primo allenamento sul centrale della "Caja Magica", con l'argentino Thiago Tirante. Ecco perché vuole giocare il Masters 1000 in Spagna, sulla terra rossa in altura. LEGGI TUTTO

10:33

Madrid, possibile semifinale tra Sinner e Musetti!

Il tabellone del Masters 1000 di Madrid regala una grande sorpresa: Sinner e Musetti possono sfidarsi in semifinale! 

10:30

Masters 1000 Madrid, tutti i debutti degli azzurri

Secondo turno:
Jannik Sinner vs qualificato
Lorenzo Musetti  vs Hubert Hurkacz/qualificato
Flavio Cobolli vs Ugo Carabelli/Gael Monfils
Luciano Darderi vs Altmaier/Cerundolo

Primo turno:
Lorenzo Sonego vs qualificato
Mattia Bellucci vs Damir Dzumhur
Matteo Berrettini vs Raphael Collignon
Federico Cinà vs Alex Michelsen

10:25

Sinner, ecco il possibile percorso nel Masters 1000 di Madrid

PRIMO TURNO: bye

SECONDO TURNO: debutto contro un giocatore dalle qualificazioni

TERZO TURNO: Michelsen - Cina - Diallo

OTTAVI DI FINALE: Norrie - Machac - Paul - Bautista Agut

QUARTI DI FINALE: Sonego - De Minaur - Jodar - Bergs

SEMIFINALE: Shelton - Musetti

FINALE: Bublik - Auger-Aliassime - Medvedev - Zverev

10:20

Bye anche per Darderi, poi Altmaier o Cerundolo

Anche Darderi esordirà direttamente al secondo turno, dove ad aspettarlo ci sarà il vincente tra Altmaier Cerundolo.

10:17

I possibili quarti di Sinner e Musetti

Sinner è stato inserito nel quarto di tabellone insieme a De Minaur, il favorito per sfidarlo ai quarti. Musetti, invece, in quello di Shelton. Ma è possibile anche un derby contro Berrettini.

10:15

Berrettini debutta contro Collignon

Berrettini farà il suo debutto contro il belga Collignon, poi al secondo turno può trovare Shelton.

10:14

Cobolli contro uno tra Monfils e Carabelli

Bye al primo turno anche per Cobolli: al secondo turno sfiderà il vincente tra Monfils Carabelli.

10:13

Musetti può debuttare contro Hurkacz

Anche Musetti sfrutterà un bye al primo turno, poi al secondo troverà il vincente della sfida tra un qualificato e il polacco Hurkacz.

10:10

+++ Inizia il sorteggio: Sinner debutterà contro un tennista dalle qualificazioni +++

Inizia il sorteggio e in cima c'è Jannik Sinner: il numero uno avrà un bye al primo turno, poi al secondo incontrerà il vincente di una sfida tra due tennisti dalle qualificazioni.

10:08

Madrid, le 32 teste di serie: ci sono quattro azzurri

Ecco tutte le teste di serie del Masters 1000 di Madrid:

1. Jannik Sinner
2. Alexander Zverev
3. Felix Auger-Aliassime
4. Ben Shelton
5. Alex de Minaur
6. Lorenzo Musetti
7. Daniil Medvedev
8. Alexander Bublik
9. Andrey Rublev
10. Flavio Cobolli
11. Jiří Lehečka
12. Casper Ruud
13. Karen Khachanov
14. Valentin Vacherot
15. Tommy Paul
16. Francisco Cerúndolo
17. Learner Tien
18. Luciano Darderi
19. Cameron Norrie
20. Alejandro Davidovich Fokina
21. Arthur Fils
22. Arthur Rinderknech
23. Jakub Menšík
24. Jack Draper
25. Tomás Martín Etcheverry
26. Corentin Moutet
27. João Fonseca
28. Brandon Nakashima
29. Tallon Griekspoor
30. Ugo Humbert
31. Denis Shapovalov
32. Gabriel Diallo

10:05

Sinner ci sarà a Madrid: le foto del suo arrivo

C'erano dei dubbi sulla sua presenza, ma alla fine Jannik Sinner ci sarà a Madrid: inseguirà il quinto trionfo di fila e punti in più per allungare su Alcaraz. Ecco le immagini del suo arrivo.

10:00

Masters 1000 Madrid, è il giorno del sorteggio

Oggi Jannik Sinner e gli altri azzurri scopriranno il loro destino nel Masters 1000 di Madrid: il loro primo avversario e i possibili incroci nei prossimi turni. Segui tutto sul corrieredellosport.it

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