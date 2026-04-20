È tutto pronto per il Masters 1000 di Madrid, che inizierà mercoledì 22 aprile. Intanto è stato sorteggiato il tabellone completo, con tutti i debutti e i possibili percorsi dei tennisti. Tutti gli occhi sono puntati su Jannik Sinner, diventato numero uno del mondo dopo il trionfo a Montecarlo e che insegue il record storico di cinque trionfi consecutivi nei Masters 1000, impresa mai riuscita a nessun altro tennista.