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Non iniziato4/23/2026, ore 12:30
Laura Siegemund Ranking:
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Jasmine Paolini Ranking:

Paolini diretta Wta Madrid: segui la sfida di oggi contro Siegemund live

L'azzurra cerca il riscatto sulla terra rossa spagnola dopo Stoccarda: tutti gli aggiornamenti
2 min
TagsPaoliniMadrid
Aggiorna

Nel tabellone femminile di Madrid tocca oggi (23 aprile) a Jasmine Paolini, che arriva sulla terra rossa spagnola con l’obiettivo di riscattarsi dopo la deludente sconfitta subita a Stoccarda. La numero 8 del seeding esordirà contro l’esperta tedesca Laura Siegemund. Per la toscana questa partita rappresenta molto. Del resto, serve una vittoria convincente per scrollarsi di dosso i cattivi pensieri, ritrovare fiducia nei propri colpi e riportare un po’ di serenità e coraggio prima di presentarsi a Roma. Segui la partita in diretta.  

13:53

Le lacrime di Jasmine

A Stoccarda è finita male: una brutta sconfitta e il pianto. Adesso però la toscana cerca il riscatto

13:40

I precedenti

Paolini conduce per 2-1 nei precedenti. Siegemund ha vinto la prima volta nel lontano 2018, mentre l’italiana ha trionfato nelle sfide più "recenti", datate 2019 e 2023  

13:33

Paolini-Siegemund in tv

La sfida sarà trasmessa su Sky Sport e Supertennis 

13:30

Paolini sul campo 4 

Quinn e Marozsan stanno lottando sul campo 4 di Madrid. Questo è il match che precede Paolini-Siegemund, il terzo della giornata in ordine cronologico 

Madrid 

 

 

 

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