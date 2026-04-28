Cobolli diretta Atp Madrid: segui l'azzurro contro Medvedev agli ottavi. Tennis oggi LIVE

22:12

L'azzurro non concede chance in battuta: 1-1

Flavio Cobolli tiene il proprio turno di battuta ai vantaggi, ma senza concedere palle break a Medvedev: l'azzurro aggancia così sull'1-1 il russo nel secondo set.

22:07

Medvedev parte bene nel secondo set: Flavio deve inseguire

Servizio tenuto ai vantaggi ma senza concedere palle break per Daniil Medvedev, che conquista così il primo game del secondo set: dopo essersi aggiudicato il primo parziale, ora Flavio Cobolli deve inseguire.

22:01

+++ Cobolli chiude sul 6-3 e vince il primo set! +++

Cobolli rimonta da 15-40 e ai vantaggi chiude al terzo set-point: 6-3 il punteggio per l'azzurro dopo 50' di gioco, con Medvedev ora costretto a rincorrere in questo ottavo di finale del Masters 1000 di Madrid sulla terra rossa dell'Arantxa Sanchez Stadium.

21:54

Medvedev tiene il servizio e prova a restare aggrappato al set

Medvedev tiene il servizio a 15 e prova a restare aggrappato al primo set: Cobolli è ora avanti 5-3 e andrà a servire per chiuderlo in proprio favore.

21:50

L'azzurro consolida il break e vola sul 5-2

Flavio Cobolli tiene il servizio a 15, consolidando il break: l'azzurro vola sul 5-2 nel primo set dell'ottavo di finale contro Daniil Medvedev sulla terra rossa del Masters 1000 di Madrid.

21:47

Break in rimonta per Cobolli, che ora tenta la fuga

Avanti 40-0, Medvedev si fa rimontare da Cobolli che fa quattro punti di fila e poi sfrutta il doppio fallo del russo che chiude il game: break per l'azzurro, che è ora avanti 4-2 e tenta la fuga nel primo set.

21:43

Ancora un servizio a zero per Flavio: 3-2

Ancora un servizio tenuto a zero da Flavio Cobolli, che ora è avanti 3-2 su Daniil Medvedev nel primo set della sfida degli ottavi di finale al Masters 1000 di Madrid.

21:39

Avvio di primo set equilibrato: si resta 'on serve'

Cobolli dà del filo da torcere a Medvedev, che comunque riesce a tenere il proprio turno di battuta al quarto vantaggio e senza concedere palle break. Avvio di primo set equilibrato: 2-2, si va avanti 'on serve'.

21:32

Servizio a zero per l'azzurro, che torna avanti

Turno di servizio tenuto a zero da Flavio Cobolli, che torna avanti 2-1 su Daniil Medvedev nel primo set della sfida valida per gli ottavi del Masters 1000 di Madrid.

21:29

Anche Medvedev salva una palla break: 1-1

Altro game combattutissimo, deciso ai vantaggi: Medvedev annulla una palla break e alla fine tiene il suo primo turno di servizio, riagganciando così l'azzurro sull'1-1 dopo 17' di partita.

21:23

Cobolli annulla due palle break e tiene il primo servizio

Lunghissimo il primo game, durato dieci minuti e vinto da Cobolli (nonostante due doppi falli): ai vantaggi l'azzurro annulla due palle break e alla fine riesce a tenere il servizio, portandosi così avanti 1-0 nel primo set.

21:12

Iniziata la partita con Flavio in battuta

Iniziata la partita tra Flavio Cobolli e Daniil Medvedev a Madrid: è l'azzurro il primo a servire.

21:08

Riscaldamento in corso per Cobolli e Medvedev: tra poco via al match

Riscaldamento in corso per Flavio Cobolli e Daniil Medvedev sulla terra rossa dell'Arantxa Stadium: tra poco via al match, valido per gli ottavi del Masters 1000 di Madrid.

21:04

Flavio a caccia di un record personale

Flavio Cobolli a caccia di un record personale nel match che inizierà tra poco a Madrid: un successo contro il russo Daniil Medvedev regalerebbe all'azzurro il suo primo quarto di finale in carriera in un Masters 1000.

20:53

Blockx batte Francisco Cerundolo: ora tocca a Cobolli

Terminato il match tra Alexander Blockx e Francisco Cerundolo sulla terra rossa dell'Arantxa Sanchez Stadium, dove il belga ha battuto in due set l'argentino (7-6, 6-2) e staccato così il pass per i quarti del Masters 1000 di Madrid. Tra poco sullo stesso campo è in programma l'altra sfida degli ottavi tra l'azzurro Flavio Cobolli e il russo Daniil Medvedev.

20:50

In palio punti pesanti per il ranking Atp

Nel match tra Flavio Cobolli e Daniil Medvedev, oltre al pass per i quarti del Masters 1000 di Madrid, ci sono in palio anche punti pesanti per il ranking Atp. L'azzurro, arrivato da n.13 del mondo, ha nel mirino il ceco Jiri Lehecka, che è tornato davanti di pochi punti nella classifica 'live' dopo il successo di oggi su Lorenzo Musetti, superato intanto dal russo che ora punta l'ottavo posto dell'australiano Alex De Minaur (già fuori in Spagna) e il settimo dello statunitense Taylor Fritz.

20:37

Atp Madrid, il cammino di Flavio e del russo fino agli ottavi

Flavio Cobolli e Daniil Medvedev hanno entrambi usufruito di un 'bye' al primo turno del Masters 1000 di Madrid, che li vedrà oggi sfidarsi agli ottavi. L'azzurro ha poi superato in tre set l'argentino Ugo Carabelli e in due set il paraguayano Vallejo, mentre il russo si è sbarazzato prima dell'ungherese Maroszan in tre set e poi del norvegese Budkov Kjaer in due set.

20:29

Cobolli e lo sfogo a Madrid per le condizioni del campo

Nei giorni scorsi, durante il match di secondo turno vinto al Masters 1000 di Madrid vinto contro l'argentino Ugo Carabelli, Flavio Cobolli si è sfogato per le condizioni del campo: "Altro che terra battuta! Sembra di stare...". LEGGI TUTTO

20:22

I precedenti tra l'azzurro e il russo: è la prima sfida sulla terra rossa

Quella di oggi sulla terra rossa del Masters 1000 di Madrid sarà la terza sfida tra Flavio Cobolli e Daniil Medvedev, che si sono infatti già affrontati due volte, entrambe sul cemento nel 2024. Il bilancio è di 2-0 in favore del russo, che superò l'azzurro in tre set (6-3, 6-4, 6-3) nel terzo turno degli US Open e poi in due set (6-2, 6-4) nei quarti dell'Atp 500 di Pechino.

20:15

Su quale campo e quando giocherà Flavio

La sfida tra Flavio Cobolli e Daniil Medvedev è in programma sulla terra rossa dell'Arantxa Sanchez Stadium dopo quella in corso tra l'argentino Francisco Cerundolo e Alexander Blockx (con il belga che ha vinto al tie-break un combattutissimo primo set).

20:10

Cobolli-Medvedev: dove vederla in tv e in streaming

La sfida odierna tra Flavio Cobolli e Daniil Medvedev, valida per gli ottavi di finale del Masters 1000 di Madrid, sarà trasmessa in diretta tv su Sky e in streaming su Sky Go, Now e Tennis Tv.

Madrid (Spagna)