Rublev stuzzica Sinner: "Più continua a vincere e più si avvicina alla sconfitta perché..."
"Sinner sta continuando a vincere? Vuol dire che si sta sempre di più avvicinando alla sconfitta". Andrey Rublev, prossimo avversario di Jannik Sinner agli Internazionali d'Italia, lancia la sfida al numero uno azzurro. Il tennista russo, testa di serie numero 12 del torneo, è approdato ai quarti di finale dopo aver sconfitto in rimonta Nikoloz Basilashvili, ed ora tenterà di fermare la corsa del tennista azzurro.
Rublev sfida Sinner: "Più vince..."
Rublev ha scherzato con i cronisti: "Sinner ha vinto cinque Mastrs 1000 consecutivi? Quindi sono più di venti gare che porta a casa. Vuol dire che si sta avvicinando alla sconfitta. Più vince, più si avvicina", ha ribadito il tennista russo, che ha perso sette dei dieci precedenti con il tennista azzurro; l'ultimo incrocio risale agli ottavi di finale del Roland Garros 2025, quando Sinner si impose in tre set.
Rublev e il confronto con Sinner: "Mi metterò alla prova"
Rublev, che attualmente occupa la posizione numero 14 della classifica Atp si è detto pronto alla sfida con l'altoatesino: "Sto bene, non sono entusiasta di affrontare Sinner, ma neanche dispiaciuto. Se potessi scegliere di non affrontarlo, è chiaro che preferirei giocare contro qualcun altro. Però allo stesso tempo mi piace mettermi alla prova contro di lui: mi piace sfidarlo", ha concluso.