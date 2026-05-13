Rublev stuzzica Sinner: "Più continua a vincere e più si avvicina alla sconfitta perché..."

"Sinner sta continuando a vincere? Vuol dire che si sta sempre di più avvicinando alla sconfitta". Andrey Rublev , prossimo avversario di Jannik Sinner agli Internazionali d'Italia, lancia la sfida al numero uno azzurro. Il tennista russo, testa di serie numero 12 del torneo, è approdato ai quarti di finale dopo aver sconfitto in rimonta Nikoloz Basilashvili, ed ora tenterà di fermare la corsa del tennista azzurro.

Rublev sfida Sinner: "Più vince..."

Rublev ha scherzato con i cronisti: "Sinner ha vinto cinque Mastrs 1000 consecutivi? Quindi sono più di venti gare che porta a casa. Vuol dire che si sta avvicinando alla sconfitta. Più vince, più si avvicina", ha ribadito il tennista russo, che ha perso sette dei dieci precedenti con il tennista azzurro; l'ultimo incrocio risale agli ottavi di finale del Roland Garros 2025, quando Sinner si impose in tre set.

Rublev e il confronto con Sinner: "Mi metterò alla prova"

Rublev, che attualmente occupa la posizione numero 14 della classifica Atp si è detto pronto alla sfida con l'altoatesino: "Sto bene, non sono entusiasta di affrontare Sinner, ma neanche dispiaciuto. Se potessi scegliere di non affrontarlo, è chiaro che preferirei giocare contro qualcun altro. Però allo stesso tempo mi piace mettermi alla prova contro di lui: mi piace sfidarlo", ha concluso.