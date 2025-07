Alcaraz e l'ennesimo attacco dalla Spagna: "Non è come Sinner che beve..."

In Spagna non è periodo di massima popolarità per Carlos Alcaraz. Prima le parole dello zio di Nadal, poi le frecciate sulle vacanze, adesso addirittura il paragone con Sinner e la Coca Cola. Cosa è successo? Semplicemente è diventata virale in Spagna una vecchia intervista di Jannik in cui, da ragazzino, diceva di preferire una semplice Coca-Cola a una serata di vita notturna. Considerando che Alcaraz, invece, ama fare fiesta (non lo ha mai nascosto ed è lo stesso il numero 2 del mondo), apriti cielo. Il video dell'intervista di Sinner ha fatto il giro dei media e i commenti si sono sprecati.