Alcaraz e il post virale, sui social attaccano: "Frecciata a Ferrero?"

Alcaraz e il post virale: frecciata a Ferrero?

Ai connazionali e ai tifosi del tennista murciano non è sfuggita infatti un'assenza che ha fatto rumore. Nella carrelata di foto pubblicata sul proprio profilo Instagram da Alcaraz prima di Capodanno per salutare un 2025 entusiasmante, non c'è infatti traccia di Ferrero che, nel frattempo, ha rivelato alcuni 'retroscena' del divorzio da 'Carlitos', da lui allenato per sette anni. Una scelta, quella del numero uno del mondo, che è stata vista sui social come una 'frecciata' al suo vecchio coach, con le polemiche che sembrano destinate a continuare.