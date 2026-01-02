Alcaraz e il post virale, sui social attaccano: "Frecciata a Ferrero?"
ROMA - In attesi di sfidare Jannik Sinner nell'esibizione del 10 gennaio a Seul e di iniziare la stagione da numero uno del ranking Atp, Carlos Alcaraz continua a restare al centro dell'attenzione in Spagna per la recente rottura con il suo storico coach Juan Carlos Ferrero.
Alcaraz e il post virale: frecciata a Ferrero?
Ai connazionali e ai tifosi del tennista murciano non è sfuggita infatti un'assenza che ha fatto rumore. Nella carrelata di foto pubblicata sul proprio profilo Instagram da Alcaraz prima di Capodanno per salutare un 2025 entusiasmante, non c'è infatti traccia di Ferrero che, nel frattempo, ha rivelato alcuni 'retroscena' del divorzio da 'Carlitos', da lui allenato per sette anni. Una scelta, quella del numero uno del mondo, che è stata vista sui social come una 'frecciata' al suo vecchio coach, con le polemiche che sembrano destinate a continuare.