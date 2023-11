Sinner, una vittoria che vale doppio

Il tempo è galantuomo e viene da ridere a rileggere certi commenti di qualche mese fa quando ogni vittoria di Sinner veniva accolta dalla polemichetta “passa i turni solo perché incontra giocatori di media classifica”. Alla vigilia di Torino sotto i colpi di Jannik era già caduto Medvedev, alle Finals prima Tsitsipas e ieri Djokovic, che in questa stagione ha vinto tre Slam su quattro. Arrendiamoci: è forte. Forte come deve essere un atleta di oggi che deve bilanciare alla perfezione talento, allenamento, serietà, serenità, capacità di gestione degli impegni in campo e fuori, visione a lunga scadenza. Da tempo lo sport naif è sepolto sotto i colpi di un’esposizione mai vista prima. In questo Truman Show perpetuo, il tennis forse come nessun altro sport chiede ai suoi protagonisti una dedizione e un impegno senza paragoni: viaggi, partite lunghissime (anche a orari improbabili, come abbiamo visto a Bercy), un calendario che non prevede soste al limite della follia: è un impegno solo seguirli da divano, figuriamoci a cosa sono sottoposti loro.