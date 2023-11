Medvedev-Zverev alle Nitto ATP Finals: orario e dove vederla in tv e streaming

Quarta giornata delle Nitto Atp Finals. Al Pala Alpitour di Torino, per il Gruppo Rosso, si sfidano oggi Medvedev e Zverev , entrambi reduci da una vittoria all’esordio. Chi trionfa ha praticamente in mano il pass per la semifinale a differenza di Alcaraz-Rublev che si giocano una sorta di spareggio salvezza.

Quando si gioca Medvedev-Zverev: data e orario

Il russo e il tedesco si sfideranno sul campo del Pala Alpitour di Torino nell’ultimo match della giornata, in programma non prima delle 21.

Medvedev-Zverev: dove vederla in tv e streaming

Il match tra Medvedev-Zverev sarà visibile in diretta tv su Sky Sport, Sky Sport Uno e Sky Sport Tennis. La sfida sarà disponibile anche in diretta streaming su Now e sulla piattaforma Sky Go.

Medvedev-Zverev: i precedenti

Un grande classico: 17 i confronti. Il vantaggio appartiene a Medvedev su Zverev: 10-7. Indoor siamo 3-3, calcolando solo le Finals 2-2.

Atp Finals, la classifica del Gruppo Rosso

1) Medvedev (1-0)

2) Zverev (1-0)

3) Alcaraz (0-1)

4) Rublev (0-1)