Diretta Roland Garros: Sonego sfida Khachanov, risultati e partite LIVE

11:20

Khachanov-Sonego: 0-1

Primo game che va all'azzurro, ci sono volute sei palle break ma poi Sonego con uno smash porta a casa il primo punto del primo set.

11:10

Khachanov-Sonego: inizia il match!

Inizia l'ottavo di finale dell'azzurro, Khachanov al servizio.

11:07

Khachanov-Sonego: inizia il riscaldamento

L'azzurro e il russo stanno ultimando il riscaldamento, Khachanov sarà il primo a servire.

11:00

Tutto pronto al Suzanne Lenglen!

Sonego e Khachanov entrano in campo, pochi minuti all'inizio della sfida.

10:40

Sonego punta in alto

L'azzurro è agli ottavi di uno Slam per la terza volta, in precedenza aveva raggiunto questo traguardo al Roland Garros 2022 e Wimbledon 2021.

10:30

Sonego sogna i quarti di finale

Dopo l'impresa contro Rublev continua a sognare Lorenzo Sonego, che può qualificarsi per la prima volta in carriera ai quarti di finale di uno Slam. Per riuscirci il 28enne torinese (n.48 Atp) dovrà battere il 27enne russo Karen Khachanov (n.11 del ranking).

Roland Garros, Parigi (Francia)