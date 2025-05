PARIGI (FRANCIA) - Lorenzo Musetti vola agli ottavi di finale del Roland Garros . Dopo due convincenti vittorie e un ottimo momento, l'azzurro non si ferma e piega anche l'argentino Mariano Navone , numero 97 del ranking, battuto in rimonta dopo quattro set: 4-6, 6-4, 6-3, 6-2 il punteggio per il carrarino, numero 7 del mondo e ottava testa di serie del tabellone, dopo tre ore e 28 minuti di vera e propria battaglia: segui la sfida in diretta su Il Corriere dello Sport - Stadio .

14:36

+++ Roland Garros, Musetti vola al quarto turno: battuto Navone in rimonta +++

Lorenzo piega l'argentino in rimonta e vola al quarto turno (ottavi di finale) dell'Open di Francia: 4-6, 6-4, 6-3, 6-2 dopo tre ore e 28' complessive di partita.

14:32

Navone prova a ricucire lo strappo: Musetti avanti 5-2

Buon turno di battuta per l'argentino che tiene a 15 il turno di battuta. Ora Musetti serve per la qualificazione al quarto turno del Roland Garros.

14:29

Musetti vola sul 5-1: break consolidato e qualificazione al quarto turno a un passo

Lorenzo tiene a 15 il turno di battuta consolidando il break: tra il carrarino e la qualificazione al quarto turno del Roland Garros c'è un solo game. Ora Navone serve per restare nel match.

14:24

Altro break di Musetti: Lorenzo show, è 4-1!

Game quasi perfetto del carrarino che vola rapidamente sul 40-0 (da applausi il rovescio lungolinea per il momentaneo 30-0): tre palle break per Lorenzo, la seconda è quella vincente.

14:20

Musetti vola sul 3-1

Ancora errori per Lorenzo e Mariano: l'azzurro si porta a un solo punto dal 3-1 ma l'argentino non ci sta e con il rovescio lungolinea vincente si va ai vantaggi: qui Lorenzo sfrutta al meglio il servizio.

14:15

Navone annulla due palle break e accorcia le distanze: Musetti conduce 2-1

Errori da una parte e dall'altra: sopra 40-30, l'argentino sbaglia con il servizio portando il game ai vantaggi. Qui Lorenzo si costruisce due palle break, entrambe annullate da Mariano che poi sfrutta la prima chance dell'1-2.

14:07

Musetti consolida il break: Lorenzo vola sul 2-0

Il carrarino tiene il turno di battuta concedendo un solo 15 all'argentino: consolida il break e vola sul doppio vantaggio nel quarto set.

14:03

Arriva immediato il break di Musetti in apertura: 1-0 per Lorenzo!

Il primo game del quarto set si pare con l'ottima risposta di Lorenzo e il vincente incrociato dell'argentino: le due giocate esaltano il pubblico del Suzanne Lenglen. Poi Lorenzo sale di livello: si porta sul 30-15 e sfrutta il doppio fallo di Mariano. Due palle break per Lorenzo: la prima, con smorzata da urlo, è quella vincente.

14:00

Al via il quarto set tra Musetti e Navone

Si parte con il quarto parziale del match: l'argentino al servizio.

13:51

+++ Musetti vince il terzo set e mette la freccia: Lorenzo avanti 2-1 con Navone +++

Sul 30 pari, l'argentino si guadagna una palla break ma Lorenzo non si fa sorprendere e l'annulla. Ai vantaggi il carrarino si costruisce l'ennesimo set point che, stavolta, non sbaglia: il dritto è vincente! 6-3 il punteggio per Musetti nel terzo parziale dopo due ore e 40' complessive di partita.

13:45

Incredibile a Parigi: Navone annulla due set point a Musetti e accorcia le distanze

Un doppio fallo dell'argentino e lo schiaffo al volo di Lorenzo portano il game sul 30-15 per l'azzurro. Mariano sbaglia ancora e concede due palle break e altrettanti set point. L'azzurro però non ne approfitta: 5-3 il punteggio nel terzo set.

13:34

Musetti 'vede' il terzo set: 5-2 con Navone

Lorenzo tiene il servizio a 30, chiudendo il settimo game del terzo parziale con un bel vincente di dritto. Ora l'argentino serve per restare nel set.

13:31

Navone non si arrende: Musetti avanti 4-2

Sotto 15-30, l'argentino pareggia prima i conti nel game per poi mettere la freccia grazie al back lungo dell'azzurro. Il successivo smash a rimbalzo consente a Mariano di dimezzare lo svantaggio nel terzo parziale.

13:24

Musetti cinico: break consolidato

Lorenzo vince il quarto game di fila concedendo un solo 15 a Navone: 4-1 per l'azzurro nel terzo set.

13:20

Arriva il secondo break consecutivo di Musetti: Navone sotto 3-1!

Sotto 0-30, Lorenzo sale in cattedra con due ottimi punti (30-30). A quel punto Navone sbaglia in risposta concedendo un'altra palla break al carrarino che va a segno con il dritto. Secondo break consecutivo per Musetti che sta salendo di livello.

13:14

Musetti consolida il break

Lorenzo torna a commettere un doppio fallo sanguinoso ma riesce a consolidare il break tenendo a 30 il servizio per il 2-1 nel terzo set. Navone è calato di intensità: l'argentino sta concedendo tantissimo rispetto ai primi due parziali.

13:10

C'è il controbreak di Musetti: 1-1 con Navone

Due errori per parte fissano il game sul 30 pari. Poi l'azzurro si guadagna la palla break con un bel pallonetto che sfrutta immediatamente grazie al dritto tutt'altro che preciso dell'argentino. Ristabilito l'equilibrio nel terzo parziale.

13:06

Musetti nervoso verso il suo angolo: break Navone

Musetti è molto nervoso, rivolgendosi verso il suo angolo dopo ogni errore e autocriticandosi ("Dico e poi faccio il contrario"). Navone ne approfitta e trova un'altra volta il break immediato.

12:55

+++ Musetti vince il secondo set! +++

E il break arriva: Musetti vince il secondo set per 6-4. Dopo che la situazione si era messa male, l'azzurro è riuscito a reagire e, complice l'improvviso calo di Navone, a pareggiare il conto dei set, ora 1-1.

12:50

Musetti tiene il vantaggio: 5-4

Servizio a zero dell'azzurro, che rimane davanti nel punteggio: con un break può prendersi il secondo set.

12:44

Musetti si porta avanti, ora 4-3

Per la prima volta nel secondo set, Musetti si porta avanti. Sembra che l'azzurro stia ritrovando ritmo, complice l'improvviso calo di Navone.

12:41

Ancora break Musetti: si ritorna in parità

Terzo break del match di fila, il secondo per Musetti che ristabilisce la parità. Fase molto confusa del match.

12:36

Controbreak immediato di Navone: ora 2-3

Match inspiegabile di Musetti, che passa dal break a zero al subire un pesantissimo controbreak con estrema facilità. L'azzurro è di nuovo sotto, mentre l'argentino servirà per confermare.

12:32

Reazione Musetti, break a zero!

Reazione rabbiosa dell'azzurro: break a zero e punteggio in parità, sul 2-2.

12:27

Musetti prova a reagire: 2-1

L'azzurro tiene la battuta, ma continua a discutere con il giudice di sedia.

12:24

Navone conferma il break: ora 2-0

Non migliora la situazione dell'azzurro, con Navone che conferma il break e scappa via.

12:18

Crolla Musetti: break a zero di Navone

Pesantissimo break a zero di Navone ad aprire il secondo set: l'azzurro sembra completamente crollato.

12:13

+++ Navone vince il primo set (6-4) +++

La partenza shock e l'errore del giudice di linea rovinano il primo set di Musetti, che ora sarà costretto a rimontare. Navone vince col punteggio di 6-4 e si porta avanti.

12:08

Musetti ci prova: ora 5-4

L'azzurro tiene la battuta ma serve un break per rimanere nel primo set.

12:05

Musetti spreca tre palle break: ora 5-3

Altro game lungo, con Musetti che non riesce a giocare al meglio delle sue possibilità. L'azzurro conquista tre palle break, tutte annullate da Navone che tiene il servizio e si porta sul 5-3, ad un passo dal chiudere il primo set.

11:53

Furia Musetti, subisce il break di Navone

L'azzurro non riesce a confermare il break, subendo il secondo break di Navone. Ad influenzare il game è un errore del giudice di linea, che chiama una palla out di Navone mentre Musetti stava ancora giocando, cambiando poi la sua decisione e assegnando il punto all'argentino. Una decisione che fa infuriare Musetti, poi poco lucido sulla palla break.

11:48

Controbreak Musetti! C'è la reazione dell'azzurro

Dopo un lungo game risolto ai vantaggi, Musetti riesce a trovare il controbreak che vale il 3-3. Tanti errori di Navone, mentre l'azzurro sembra aver reagito all'inizio shock.

11:38

Musetti rischia: ora 2-3

L'azzurro non riesce a trovare il controbreak e il suo game al servizio termina ai vantaggio. Navone resta in vantaggio.

11:25

Musetti reagisce: ora 2-1

L'azzurro vince il suo primo game tenendo la battuta: ora serve un break per rimontare.

11:22

Navone conferma il break: 2-0 per l'argentino

Navone riesce a confermare il break e allunga, Musetti in difficoltà in questa fase.

11:16

Musetti, inizio shock: break di Navone

Inizio da incubo per Musetti: commette due volte doppio fallo e regala a Navone un break immediato.

11:10

Si parte! Musetti al servizio

Inizia il match con Musetti al servizio.

11:03

Musetti entra in campo

L'azzurro fa il suo ingresso sul Suzanne-Lenglen. Ora il riscaldamento e poi si comincia.

10:55

Musetti e Navone in campo tra poco

Ci siamo, il match tra Musetti e Navone inizierà alle ore 11 e aprirà questa giornata al Roland Garros.

10:44

Musetti esalta i tifosi: "C'è stato clic, adesso..."

10:35

Musetti-Navone: come vedere la sfida in diretta

10:32

Musetti-Navone, tutti i precedenti

C'è un solo precedente a livello ATP tra Musetti e Navone, ovvero lo scorso anno al terzo turno dei Giochi Olimpici con vittoria dell'azzurro. Navone ha invece avuto la meglio nella finale del Challenger di Cagliari, sempre su terra rossa e sempre nel 2024.

10:30

Roland Garros, Musetti sfida Navone al terzo turno

Dopo due convincenti vittorie contro Hanfmann e Galan, Musetti sfida Navone per confermare il suo momento di forma e conquistare un posto negli ottavi di finale.

Roland Garros - Parigi