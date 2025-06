Musetti-Tiafoe diretta Roland Garros: risultato quarti di finale, tennis oggi live

PARIGI (FRANCIA) - Il numero 7 del mondo Lorenzo Musetti cerca una nuova impresa sulla terra rossa del Roland Garros, dove oggi (3 giugno) sfida lo statunitense Frances Tiafoe (n.16 Atp) nel match che mette in palio il pass per le semifinali dello Slam parigino . Segui la diretta della partita con tutti gli aggiornamenti in tempo reale, le curiosità e le dichiarazioni .

14:50

Roland Garros 2025, il montepremi

PRIMO TURNO - € 78.000

SECONDO TURNO - € 117.000

TERZO TURNO - € 168.000

OTTAVI DI FINALE - € 265.000

QUARTI DI FINALE - € 440.000

SEMIFINALE - € 690.000

FINALISTA - € 1.275.000

VINCITORE - € 2.550.000

14:40

Roland Garros, il percorso di Tiafoe

Primo turno: Tiafoe b. Safiullin (Rus) 6-4, 7-5, 6-4

Secondo turno: Tiafoe b. Carreno-Busta (Spa) 6-4, 6-3, 6-1

Terzo turno: Tiafoe b. Korda (Usa) 7-6 (6), 6-3, 6-4

Ottavi di finale: Tiafoe b. Altmaier (Ger) 6-3, 6-4, 7-6 (4)

14:30

Musetti chef al Roland Garros dopo il successo su Rune: il video dell'azzurro è virale

Al termine del match degli ottavi vinto contro il danese, l'azzurro si è messo ai fornelli in piena notte condividendo il momento sui social: TUTTI I DETTAGLI

14:20

Roland Garros, il percorso di Musetti

Primo turno: Musetti b. Hanfmann (Ger) 7-5, 6-2, 6-0

Secondo turno: Musetti b. Galan (Col) 6-4, 6-0, 6-4

Terzo turno: Musetti b. Navone (Arg) 4-6, 6-4, 6-3, 6-2

Ottavi di finale: Musetti b. Rune (Dan) 7-5, 3-6, 6-3, 6-2

14:10

Musetti, una realtà consolidata: il re del rosso ora sogna in grande

Dopo il 7° posto del ranking conquista i quarti del Roland Garros e non vuole fermarsi. LEGGI TUTTO

14:00

Musetti-Tiafoe, i precedenti

Lorenzo è in svantaggio 3-2 nei precedenti, tuttavia ha conquistato l'unico incontro che si è disputato su terra rossa, agli Internazionali d'Italia nel 2023.

13:50

Musetti-Tiafoe: dove vederla in tv e in streaming

Il match tra l'azzurro Lorenzo Musetti e lo statunitense Frances Tiafoe, valida per i quarti di finale del Roland Garros, è in programma oggi (martedì 3 giugno) come terzo match sul Court Philippe-Chatrier non prima delle ore 15. La sfida sarà visibile in diretta tv sui canali di Eurosport, disponibili via satellite su Sky, e in streaming sulle piattaforme Sky Go, NOW Tv, DAZN e Discovery+

Court Philippe-Chatrier, Parigi