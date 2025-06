Sinner-Bublik diretta Roland Garros: risultato quarti di finale live

PARIGI - Senza limiti, Sinner vuole illuminare ancora il Roland Garros. Il percorso di Jannik sin qui è stato netto e senza indugi e potrebbe condurre ad una affascinante semifinale contro Djokovic o Zverev. Prima, però, c'è l'ostacolo Bublik da superare nei quarti di finale: segui la partita in diretta.

14:30

A che ora scende in campo Sinner

La partita di Sinner contro Bublik è prevista sul Philippe-Chatrier dopo l'incontro femminile tra Andreeva e Boisson, in questo momento in campo nel corso del primo set. Dunque, Jannik non giocherà prima delle 15:15.

14:27

I precedenti tra Sinner e Bublik

Fino ad oggi Sinner e Bublik si sono sfidati quattro volte: Jannik ha vinto in tre occasioni, solamente una volta il russo è riuscito a spuntarla. Oggi va in scena il quinto confronto diretto, il primo sulla terra.

14:27

Dove vedere in tv Sinner-Bublik

Sale l'attesa per il match tra il numero uno del mondo e il russo Bublik, 62° nel ranking Atp. La sfida sarà visibile in diretta tv e streaming, ecco dove vederla. LEGGI TUTTO

