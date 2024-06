Becker su Sinner numero uno, reazione inaspettata: "È una brutta notizia per..."

È il grande giorno della sfida tra Jannik Sinner e Carlos Alcaraz nelle semifinali del Roland Garros . Appassionati e tifosi, però, esultano ancora per la conquista del primo posto nel ranking da parte dell'altoatesino, arrivata dopo il forfait per infortunio di Djokovic . Tra i vari elogi per il tennista azzurro è apparso anche quello di Boris Becker .

Becker esalta Sinner: la frase

Becker, ex tennista ed ex numero uno del mondo nel 1991, si è espresso così sulla conquista di Sinner: "È un momento storico per il tennis, c'è un nuovo numero uno. È pazzesco. L'Italia lo festeggerà".

Becker preoccupato per Djokovic: "Brutta notizia"

Becker ha espresso anche preoccupazione per Djokovic, di cui è stato anche allenatore in carriera: "L'infortunio è una brutta notizia per tutti i fan di Djokovic e io sono uno di loro. Si poteva quasi intuirlo dopo la partita contro il Cerundolo, giocata zoppicando. Gli antidolorifici gli hanno facilitato il quinto set, ma lui aveva già avvertito ieri sera come sarebbe stata la mattina dopo. Ha già avuto problemi al ginocchio negli ultimi tornei, ma non ne ha mai parlato. Questo momento è ovviamente molto amaro per lui. Gli auguro una pronta guarigione affinché sia ??di nuovo in forma per la stagione sull'erba. È un infortunio grave e non scomparirà domani. Questo mi lascia un po’ senza parole. Hai bisogno delle ginocchia sull'erba, scivoli continuamente. Una lesione del menisco mediale è una lesione grave".