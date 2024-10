Sinner, come sta e ultime news: bacio rubato con Anna Kalinskaya e viaggio a Dubai

Come sta Jannik Sinner ? Che progetti ha? La domanda non riguarda - solo - le condizioni di salute del campione azzurro che ha rinunciato a Parigi Bercy per un virus intestinale, ma più in generale il momento che Jannik sta vivendo. Mentre è diventato virale uno scatto di un bacio rubato qualche settimana fa dalla pagina "saqueace" con la compagna Anna Kalinskaya , Jannik sta pensando solo al tennis perché i due appuntamenti che mancano per chiudere la stagione - Atp Finals a Torinoe Coppa Davis a Malaga - sono talmente importanti che tempo per rilassarsi non c'è. Sinner vuole arrivarci nelle condizioni migliori, soprattutto in Davis dove, dopo la vittoria dello scorso anno, vuole una conferma anche per dimenticare la delusione olimpica. C'è poi il 2025 da preparare.

Sinner ultime news: cosa farà in attesa del verdetto sul doping

In attesa cosa deciderà il Tas in merito al ricorso Wada sul caso doping, Sinner progetta il futuro senza considerare l'eventualità di una squalifica. Non è stupido, anzi ha i piedi ben saldi a terra, e sa che può succedere, ma è convinto della sua buona fede e del lavoro che sta preparando con i legali, per cui, anche qui: testa solo al tennis. Jannik a dicembre farà la preparazione pre season a Dubai dopo alcuni giorni di vacanza a casa, in Val Pusteria, e poi forse alle Maldive (dove ora c'è Djokovic con famiglia). Per il resto solo lavoro, lavoro, lavoro. Con una precisazione fondamentale: sono arrivate al suo team offerte veramente con tanti zero per partecipare a trasmissioni televisive, documentari e persino un film. Sinner, che è un personaggio globale, per adesso ha declinato quasi tutto. L'idea è quella di evitare un'ulteriore sovraesposizione almeno fino a che il Tas non si sarà pronunciato. Non perché Jannik voglia o debba nascondersi (ha già decine di sponsor) ma perché ora è solo al tennis che vuole pensare.