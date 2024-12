Sinner-doping: svolta con le nuove regole Wada? Come cambia la situazione

Novità in arrivo per il caso Clostebol di Jannik Sinner ? Dopo la modifica, avvenuta lo scorso 5 dicembre, del regolamento antidoping da parte della Wada, il concetto di "Prodotto contaminato" (Contaminated Product) verrà sostituito dal concetto di "Fonte di contaminazione" (Contaminated Source), la cui definizione è stata pesantemente modificata. Il cambiamento delle norme sarà però effettivo solo a partire dal primo gennaio 2027 , motivo per il quale sulla carta la situazione del numero uno in relazione al caso in corso non dovrebbe cambiare. La decisione dell'agenzia antidoping, però, potrebbe riflettersi sul ricorso attualmente pendente al Tas di Losanna, la cui data dell'udienza è ancora da ufficializzare.

La difesa di Sinner

Sono proprio le nuove regole il possibile "appiglio" per la difesa di Sinner. Con le nuove norme, infatti, i casi come quello dell'altoatesino potrebbero portare alla completa cancellazione della squalifica, motivo per il quale infliggere una sanzione a Jannik risulterebbe quasi paradossale. La regola 10.6.1, infatti, permette una una riduzione fino al 100% dei due anni di squalifica prevista in base al livello di colpa o negligenza riscontrato nell’atleta.

Il sostegno di Abodi

Anche il Ministro dello Sport, Andrea Abodi, è intervenuto in difesa di Sinner: "I cambiamenti nel codice antidoping? Da un lato verrebbe da dire non e? mai troppo tardi, dall’altro se si e? arrivati a questa conclusione perché non applicarla da subito anche se ormai il fatto e? accertato? Siamo in una zona di frontiera. Quanto meno quello che e? successo e? riuscito a scuotere le coscienze della Wada e a far comprendere che contrastare il doping passa anche da un’interpretazione dei fatti più puntuale e profonda". Di diverso avviso è stata Federica Pellegrini, secondo cui la responsabilità in questi casi sarebbe sempre dell'atleta coinvolto.

Sinner-Wada: la situazione

Al momento si aspetta di conoscere la data dell'udienza sul caso Sinner, che non avverrà comunque prima dell'11 febbraio 2025, come stabilisce il calendario del tribunale.