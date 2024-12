Sinner, possibile svolta sul caso doping: la Wada modifica il regolamento 

La Wada ha modificato lo scorso 5 dicembre il regolamento antidoping , apportando alcuni significativi cambiamenti che potrebbero avere ripercussioni anche sul caso Sinner e che saranno effettivi dal primo gennaio 2027. L'obiettivo è quello di gestire i casi di "doping involontario", come capitato a Jannik e Swiatek. Ecco perché dal 2027 il concetto di “ Prodotto contaminato ” (Contaminated Product) verrà sostituito dal concetto di “ Fonte di contaminazione ” (Contaminated Source), la cui definizione è stata pesantemente modificata. Con questa modifica sarebbe molto più semplice far rientrare la positività di Sinner nella casistica previsa dalla regola 10.6.1 , che permette una riduzione fino al 100% dei due anni di squalifica prevista in base al livello di colpa o negligenza riscontrato nell’atleta.

Novità Wada dopo il caso Sinner

La Fonte di contaminazione viene definita quale: “Una fonte imprevedibile di Sostanza Proibita, come: l’ingestione di una medicina che contiene la sostanza proibita la quale non è specificata nell’etichetta o la cui presenza non può essere identificata con una ragionevole ricerca Internet; la consumazione di cibo o bevanda, come per esempio carne o acqua contaminata, che contiene la Sostanza Proibita senza che ci fosse un avvertimento o altra comunicazione che notifichi la possibile presenza della Sostanza Proibita; l’esposizione alla Sostanza Proibita che era stata usata o posseduta da una terza persona, sia attraverso il contatto diretto dell’Atleta con la terza persona oppure attraverso il contatto con oggetti toccati o maneggiati dalla terza persona; oppure attraverso contaminazione ambientale”. Proprio quest'ultimo caso sarebbe quello che ha riguardato Sinner, ammesso (e non necessariamente concesso) che il fisioterapista Giacomo Naldi possa essere considerato una “terza persona” anche se appartenente al team di Jannik.

Sinner e la seconda modifica della Wada

Un’altra modifica che verrà introdotta nel 2027 riguarderà la possibile apertura ad avere dei livelli di concentrazione minimi al di sotto dei quali la presenza di una Sostanza Proibita senza soglia (“Non-Threshold Subsance”, ovvero una sostanza per la quale non c’è una soglia entro la quale la sua presenza viene tollerata nell’organismo dell’atleta) non dà luogo a una positività (“Adverse Analytical Finding”). Anche in questo caso, quindi, si può fare riferimento a quanto accaduto a Sinner e Swiatek, i cui livelli di positività riscontrati erano molto bassi.

Cosa cambia per Sinner?

Formalmemente per Sinner non cambia nulla visto che le modifiche al regolamento non sono ancora in vigore. Però è chiara la direzione che la Wada vuole inseguire e questo potrebbe avere un'influenza sulla decisione che il Tas dovrà pronunciare - non prima di febbraio 2025 - sul caso di Jannik: potrebbe tenere conto del fatto che, con ogni probabilità, questo stesso episodio verificatosi tra un paio d’anni con le stesse circostanze si risolverebbe con un nulla di fatto.