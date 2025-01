Sinner vince il match pre Australian Open: Tsitsipas battuto Rivivi la diretta

Prosegue la preparazione di Jannik Sinner in vista degli Australian Open , dove è chiamato a difendere il trofeo conquistato l'anno scorso. In attesa del suo debutto ufficiale contro il cileno Nicolas Jarry , il numero uno del mondo è tornato in campo, battendo in due set il numero 11 del ranking Atp Stefanos Tsitsipas . Rileggi la diretta.

14:55

Gaudenzi su Sinner alla vigilia degli Australian Open

"Jannik Sinner non è stato trattato diversamente dagli altri. Ogni caso è differente: la gente confonde spesso il processo con l'esito". Andrea Gaudenzi ha commentato così in un'intervista rilasciata all'agenzia di stampa australiana AAP, il presidente dell'Atp ha continuato: “Credo onestamente che ci sia stata molta disinformazione ed è un peccato. Sono certo al 100% che non ci sia stato alcun trattamento preferenziale”.

14:41

Sinner, montepremi super agli Australian Open

Il numero uno al mondo punta alla vittoria per confermarsi campione in Australia. In palio c’è un montepremi da 2.104.440 euro. Al finalista la metà.

14:17

"Le buone sensazioni" di Sinner

"Sarebbe bello servire sempre in questo modo. Le condizioni non sono semplici, la palla è molto rapida, ma sono felice di essere tornato in Australia e ho buone sensazioni”. Così il numero uno del tennis mondiale, Jannik Sinner, dopo la vittoria nel matrch esibizione a Melbourne contro il greco Stafanos Tsitsipas.

13:53

Australian Open, Sinner contro Jarry: i precedenti

Dopo il match d’esibizione di Sinner contro Tsitsipas è tempo di pensare all’esordio ufficiale nel 2025. Sono due i precedenti contro Jarry per l’italiano. Il bilancio è di una vittoria a testa.

13:30

Sinner in campo agli Australian Open: quando gioca

Il numero uno del tennis mondiale è pronto al debutto lunedì in Australia con la sfida a Jerry. Orario ancora da definire.

13:05

Sinner in ottima forma: i numeri

In condizioni ideali, (campo indoor con il tetto della Rod Laver Arena chiuso), Sinner ha trovato ben 8 ace e numerose prime vincenti. Numeri che fanno ben sperare in vista del debutto in programma tra pochi giorni.

12:55

Sinner e le novità per il 2025

In conferenza stampa Sinner aveva parlato delle novità che porterà per il 2025: "Una parte molto importante per me è cercare di variare un po' di più il gioco e andare più avanti. È esattamente ciò che abbiamo cercato di fare nella pre-season. Il movimento del servizio è leggermente diverso. Anche se dall'esterno non si possono vedere questi cambiamenti, ma come giocatore te ne rendi conto. Penso che il tennis sia uno sport a tutto tondo. Anche la parte fisica è molto importante così come quella mentale. Abbiamo fatto alcuni cambiamenti, ma vediamo quest'anno come va".

12:40

Sinner, la strategia contro Jarry

Nel post-partita Sinner ha parlato anche del suo debutto contro Jarry: "Jarry ha un gran servizio, dovrò cercare di far partire il più possibile lo scambio".

12:20

Sinner e Tsitsipas agli Australian Open: il possibile incrocio

Dopo questo match d'esibizione, Sinner e Tsitsipas potrebbero sfidarsi ufficialmente agli Australian Open. Il numero uno al mondo e il greco sono infatti molto vicini nel tabellone e, vincendo tutti i rispettivi incontri, potrebbero scontrarsi negli ottavi di finale.

12:00

Australian Open, Sinner e Sabalenka con i trofei

Sinner e Sabalenka, i vincitori nella scorsa stagione, erano presenti al sorteggio del tabellone degli Australian Open: ecco le foto con i rispettivi trofei.

11:40

Sinner snobba Kyrgios: la risposta in conferenza

Mentre continua a prepararsi per gli Australian Open, Jannik Sinner ha risposto in conferenza stampa ad una domanda sulle frecciatine social di Nick Kyrgios. LEGGI TUTTO

11:20

Sinner, l'insegnamento contro Tsitsipas: "La palla..."

Ecco cosa ha detto Sinner durante la sfida contro Tsitsipas sul campo e sulla velocità della palla. LEGGI TUTTO

11:05

Sinner in grande forma: il match con Tsitsipas

Il match d'esibizione contro Tsitsipas ha certificato il grande stato di forma di Sinner, apparso in totale controllo del primo set per poi calare l'intensità nel secondo, con grandi turni di servizio, fino alla reazione nel tie-break finale per la vittoria. L'azzurro sta prendendo nuovamente confidenza con il campo, come confermato nell'intervista post-match.

10:55

Sinner batte anche Tsitsipas prima degli Australian Open

Jannik Sinner chiude con due vittorie su due la sua AO Opening Week. Dopo aver battuto Popyrin, batte anche Tsitsipas in due set (6-3, 7-6) in un'ora e 23 minuti di gioco.

10:46

Sinner su Jarry: "Ha un grande servizio"

"Debutto contro Jarry? Ogni giornata è diversa, vediamo cosa succede. Lui è bravissimo al servizio. Intanto sono contento di essere tornato qui, sento un gran feeling con il campo e con il pubblico". Tsitsipas invece debutterà contro Michelsen: "Abbiamo avuto grandi match ultimamente, mi aspetto una grande battaglia da parte sua".

10:43

Tsitsipas ammette: "Avrei dovuto perdere a Montecarlo"

"La mia vittoria su Sinner a Montecarlo l'anno scorso? Onestamente avrei dovuto perdere quel match, c'è stato un errore da parte dei giudici di linea. Mi prendo comunque quella vittoria. Sinner ha avuto una stagione incredibile, era impossibile fermarlo e sono contento di essere stato uno dei pochi a riuscirci".

10:39

Sinner: "Grazie al pubblico e a Tsitsipas"

"Oggi un servizio incredibile? Vorrei fosse così anche nei match ufficiali, non nelle esibizioni. Grazie al pubblico per essere rimasto a vederci, abbiamo entrambi testato il campo per capire i rimbalzi. Grazie a Tsitsipas per questo match".

10:35

+++ Sinner batte Tsitsipas in due set! +++

L'azzurro reagisce, rimonta e chiude il tie-break prendendosi anche il secondo set: Sinner batte Tsitsipas in due set nell'ultimo match d'esibizione dell'AO Opening Week.

10:33

Tsitsipas avanti nel tie-break

Grande equilibrio anche nel tie-break, con Tsitsipas avanti sul 5-4. Sinner lotta ancora.

10:27

Si va al tie-break!

Dodici turni di servizio vincenti senza nessun break: il grande equilibrio di questo secondo set sarà spezzato nel tie-break decisivo.

10:23

Tsitsipas senza problemi: 5-6

Ancora un servizio a zero, stavolta di Tsitsipas che si porta sul 6-5. Ora battuta a Sinner per andare al tie-break.

10:20

Il secondo set va avanti: 5-5

Servizio a zero di Sinner. Il secondo set, fin qui senza break, andrà avanti.

10:16

Tsitsipas ancora avanti: 4-5

Torna avanti il greco, ora al servizio Sinner per mandare avanti il secondo set.

10:14

Sinner torna in parità: 4-4

Secondo set ancora senza break, con entrambi i tennisti che stanno giocando benissimo i rispettivi turni di battuta.

10:10

Tsitsipas torna avanti: 3-4

Sinner ci prova ma commette alcuni errori con il rovescio che consegnano il game a Tsitsipas, che si riporta avanti.

10:07

Grande reazione di Sinner: 3-3

Sinner risponde con un servizio a zero ai danni di Tsitsipas, riportandosi in parità.

10:04

Tsitsipas tiene Sinner a zero: 2-3

Servizio a zero di Tsitsipas su Sinner: il greco torna avanti con un game molto convincente.

10:01

Sinner a quota sei ace: 2-2

Sinner tiene il servizio chiudendo con due ace consecutivi, raggiungendo quota sei totali nel match.

9:56

Tsitsipas si difende bene: 1-2

Stavolta anche il greco chiude un turno di battuta senza problemi, concedendo un solo punto a Sinner e trovando il quarto ace della sua partita.

9:54

Sinner risponde subito: 1-1

Facile turno al servizio per Sinner, che tiene la battuta e torna in parità.

9:51

Tsitsipas per la prima volta avanti: 0-1

Il greco riesce a tenere la battuta in avvio del secondo set e per la prima volta nel match è avanti nel punteggio.

9:46

Sinner vince il primo set!

Dopo solo 34 minuti di gioco, Sinner si prende il primo set con il punteggio di 6-3. Grande prestazione dell'azzurro, che ha imposto il suo dominio, mentre Tsitsipas non è mai riuscito a reagire.

9:37

Sinner allunga ancora: 5-2

Altro turno in battuta senza problemi per Sinner, ora ad un solo game dal chiudere questo primo set.

9:35

Tsitsipas riesce a tenere la battuta: 4-2

Doppia palla break di Sinner, ma stavolta il greco riesce ad annullarle e a tenere il servizio per restare in questo primo set.

9:29

Sinner conferma il break: 4-1

L'azzurro conferma il break senza problemi, confermando per ora il suo dominio su questo match.

9:26

Break Sinner! Ora 3-1

Arriva il break di Sinner, con Tsitsipas che sbaglia e regala il vantaggio al rivale. L'azzurro sta alzando i ritmi, mandando in difficoltà il greco che non riesce a reagire.

9:21

Sinner ancora avanti: 2-1

L'azzurro trova il suo terzo ace e chiude il turno in servizio senza concedere un punto.

9:19

Sinner sfiora il break, Tsitsipas si difende: 1-1

Sinner attacca e si procura una palla break, Tsitsipas però riesce ad annullarla e a tenere la battuta ai vantaggi. L'azzurro prova subito ad alzare i ritmi.

9:14

Parte bene Sinner: 1-0

Primo game senza problemi per l'azzurro, che concede un solo punto a Tsitsipas.

9:11

Si parte con Sinner al servizio

Inizia la sfida con Sinner al servizio.

9:05

Ecco Sinner, boato del pubblico

"Sono felice di essere qui, questi match sono utili per trovare il feeling con il campo. Cercherò di capire come andrà questo match, poi vedremo". Queste le parole di Sinner, accolto dagli applausi del pubblico australiano.

9:03

Entra Tsitsipas in campo

Arriva per primo Tsitsipas in campo: "Mi sento a casa, prenderò questo match seriamente".

9:00

Bertolucci esalta Sinner: "Una botta di c..."

La reazione dell'ex tennista al sorteggio favorevole di Sinner nel tabellone degli Australian Open. LEGGI TUTTO

8:50

Alcaraz batte Popyrin, ora tocca a Sinner-Tsitsipas

Termina l'altro match d'esibizione tra Alcaraz e Popyrin, con vittoria dello spagnolo in due set. Ora si libera il campo per la sfida Sinner-Tsitsipas.

8:45

Sinner-Jarry: tutto sul debutto ufficiale agli Australian Open

Il match di oggi sarà importante per proseguire la preparazione, ma Jannik Sinner punta già la sfida contro Nicolas Jarry, debutto ufficiale agli Australian Open e della stagione. Ecco tutte le informazioni sul loro incontro. LEGGI TUTTO

8:35

Come seguire Sinner-Tsitsipas in diretta

La sfida tra il numero uno al mondo e il tennista greco andrà in scena alle ore 9:00 italiane (le 19:00 locali). Non è prevista una diretta tv del match, che però sarà disponibile in diretta streaming su Discovery+, tramite abbonamento, e sul canale Youtube Australian Open Tv.

8:30

Sinner-Tsitsipas, i precedenti

Sono in totale nove i precedenti tra Sinner e Tsitsipas, con il greco avanti per 6-3 nel bilancio totale. Tsitsipas ha anche vinto nell'ultimo incrocio, ovvero la semifinale del Masters 1000 di Monte-Carlo della scorsa stagione. Stavolta si tratterà di un match d'esibizione, importante per valutare le proprie condizioni a pochi giorni dall'inizio degli Australian Open.

8:25

Sinner, match d'esibizione contro Tsitsipas

Prosegue l'AO Opening Week. Dopo la vittoria contro Popyrin, Sinner alza il livello e sfida il greco Tsitsipas in un match d'esibizione, a pochi giorni dal debutto ufficiale agli Australian Open. La sfida inizierà non prima delle ore 9.

Melbourne - Australia