Sinner snobba Kyrgios, la dura risposta in conferenza: “Onestamente…”

Jannik Sinner continua a preparare l'esordio agli Australian Open. Il numero uno al mondo esordirà nella giornata di lunedì contro Nicolas Jarry per iniziare la sua corsa alla difesa del titolo nel primo Slam della stagione. Nel frattempo, il campione azzurro è intervenuto nella consueta conferenza stampa pre-torneo, dove è stato anche interrogato sulle frecciatine social di Nick Kyrgios: "Non penso di dovergli rispondere ad essere onesto - ha detto l'azzurro -. Nella mia mente so esattamente cosa è successo, ed è così che blocco questi pensieri. Non posso prenderli e metterli da parte in una scatola e non pensarci più, ma so che non ho fatto niente di sbagliato, ok? Non ho intenzione di rispondere a ciò che dice Nick o a ciò che dicono altri giocatori. Penso che la cosa più importante sia avere intorno a me persone che sanno esattamente cosa sia accaduto, tutto qui".