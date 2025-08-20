Sinner, il piano per gli Us Open: come sta e cosa farà per tornare al top

Un paio di giorni di riposo, e poi tornerà. Sinner ha tranquillizzato tutti con un post sui social dopo il malore accusato a Cincinnati che lo ha costretto al ritiro contro Alcaraz in finale. Un incidente di percorso che però non cambia i piani, se non per l'inevitabile rinuncia al doppio misto con Siniakova a New York. Jannik ha in testa gli Us Open, il suo vero obiettivo. Presto tornerà a lavorare in campo per difendere il titolo conquistato lo scorso anno a Flushing Meadows. Cosa sia successo a Cincinnati non lo ha chiarito: probabilmente era debilitato da un virus, a causa delle condizioni climatiche estreme in Ohio. Nulla che non possa smaltire con un paio di giorni di riposo. Il corpo sta bene dal punto di vista meccanico, nessun problema, e questa è la cosa più importante. Il suo ritiro a Cincinnati ha riacceso il dibattito e le polemiche per i Masters 1000 allungati a dieci giorni e giocati in condizioni climatiche estreme. Se a Toronto c’erano stati tanti forfait, tra cui quelli di Sinner e Alcaraz, a Cincinnati sono stati tanti i ritiri per malori: undici in totale, più tanti atleti che hanno mostrato la loro sofferenza, come Medvedev. Davidovic Fokina è uscito allo scoperto con un post velenoso contro l'Atp. La finale alle 15 ora locale a metà agosto, con 30 gradi e un tasso di umidità del 70% non è proprio il massimo della programmazione.