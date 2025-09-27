Sinner diretta Atp Pechino: segui la sfida di oggi contro Atmane

9:37

Sinner conferma il break con fatica

Game spettacolare, con Atmane che non molla e trova due palle break. Entrambe però vengono annullate da Sinner (una con un ace), che poi con una bellissima palla corta tiene il servizio confermando il suo break: 3-1 ora.

9:25

Break Sinner! Atmane non può nulla

Partenza fantastica del numero due al mondo. Atmane annulla la prima palla break, ma non può nulla sulla seconda: Sinner in vantaggio per 2-1, ora al servizio per confermare.

9:21

Sinner vola con le prime

Game al servizio solo con le prime per l'azzurro, tenendo la battuta senza problemi e portandosi sull'1-1.

9:18

Sinner ci prova, Atmane in vantaggio

Primo game lungo con Sinner che cerca subito di trovare il break. Atmane però si difende e gioca bene con la prima, riuscendo a tenere il servizio nonostante la forte pressione del numero due del mondo.

9:09

+++ Si comincia! Sinner in risposta +++

Si parte con Atmane al servizio e Sinner in risposta.

9:03

Sinner in campo, ci siamo

Ecco Jannik Sinner e il francese Atmane in campo. Applausi del pubblico, ora il riscaldamento e poi si comincia!

8:57

Pochi minuti all'inizio

Tra poco Jannik Sinner e lo sfidante Atmane scenderanno sul campo Diamond. Nessun rallentamento del programma, la sfida inizierà regolarmente alle ore 9 italiane (ore 15 in Cina).

8:52

Sinner, bilancio quasi perfetto a Pechino

Su undici match disputati a Pechino, Sinner ne ha vinti ben dieci in totale. Solo una sconfitta, ovvero quella dello scorso anno in finale contro Carlos Alcaraz.

8:44

Sinner a caccia dei quarti: il possibile sfidante

Sinner giocherà contro Atmane con l'obiettivo di avanzare ai quarti di finale, dove già conosce il nome del suo possibile avversario. Si tratta dell'ungherese Fabian Marozsan, che ha battuto Muller agli ottavi.

8:38

Atmane, i segreti: la prima sfida con Sinner e la passione per i Pokémon

Terence Atmane, tennista francese classe 2002, torna a sfidare Jannik Sinner dopo la sfida a Cincinnati, dove ha sorpreso tutti arrivando fino alla semifinale. Al momento numero 68 del ranking mondiale, Atmane ha un'intelligenza superiore alla media con un Qi di 158: "Quando il mio cervello funziona correttamente in campo, posso essere pericoloso perché non penso come gli altri". Atmane è poi un grandissimo fan dei Pokémon, diventato virale lo scorso mese per aver regalato una carta di Pikachu a Sinner dopo la loro intensa sfida a Cincinnati.

8:30

Sinner svela: "Penso molto al servizio"

Queste le parole di Sinner dopo la vittoria all'esordio contro Cilic, dove ha svelato il suo nuovo focus: "Ho cercato di mettere molta concentrazione soprattutto nelle partite di primo turno, perché lì molte cose possono non funzionare. Oggi una grande performance, ho cercato di prepararmi al meglio, sono arrivato prestissimo. Lui è un grande giocatore, sono riuscito a breakkarlo presto in tutti e due i set e questo mi ha dato fiducia. Penso molto al servizio in questo periodo, a volte sono un po' lento, spero che diventi sempre più automatico. Spero di riuscire a fare quello che sto provando, cioè mescolare e cambiare, lo fanno tutti i tennisti".

8:25

Sinner giocherà in Coppa Davis? Le parole da Pechino

Resta sempre più incerta la presenza di Jannik Sinner con l'Italia per le Finals di Coppa Davis, con gli azzurri chiamati a difendere il trionfo della scorsa stagione. Ecco cosa ha detto il numero due del mondo da Pechino. LEGGI QUI

8:20

Sinner vuole replicare il trionfo del 2023

Jannik Sinner, già favorito per la vittoria, ha trionfato all'Atp di Pechino nel 2023, battendo in finale Daniil Medvedev. Quel trionfo diede via ad una crescita incredibile, portandolo nei mesi successivi a conquistare il primo posto nel ranking mondiale. L'azzurro spera di replicare quella vittoria e ripartire dopo la delusione agli US Open.

8:15

Sinner al Six Kings Slam: ecco chi sfiderà

Mentre Sinner è impegnato in Cina, è stato annunciato il tabellone del Six Kings Slam, torneo alla seconda edizione e vinto proprio da Jannik nella scorsa stagione. Il numero due del mondo esordirà contro Tsitsipas e in caso di vittoria sfiderà Djokovic in semifinale. Battendo anche il serbo raggiungerebbe la finale, dove ad aspettarlo ci sarà uno tra Zverev, Fritz o Alcaraz.

8:11

Sinner e la nuova arma segreta mostrata a Pechino

Dopo la sconfitta in finale degli US Open contro Carlos Alcaraz, Sinner aveva ammesso di essere stato troppo prevedibile. Per questo motivo si è presentato in Cina con alcune novità nel suo gioco, come si può ben notare dalle statistiche nel match d'esordio. LEGGI QUI

8:08

Sinner, come vedere in tv e streaming il match con Atmane

Tutte le informazioni sul match Sinner-Atmane: come vederlo in diretta, tv o streaming. LEGGI QUI

8:06

Sinner-Atmane, l'orario d'inizio

Il match di Jannik Sinner è in programma sul Capital Group Diamond come terzo match della giornata e inizierà non prima delle ore 9 italiane (ore 15 in Cina).

8:02

Sinner-Atmane, c'è un solo precedente tra i due

Jannik Sinner e Terance Atmane si sono sfidati poco più di un mese fa nella semifinale del Masters 1000 di Cincinnati, con vittoria dell'azzurro in due set per 7-6(4) 6-2. Si tratta dell'unico precedente tra i due.

8:00

Atp Pechino, Sinner torna in campo per il secondo turno

Dopo la vittoria al debutto contro Cilic, Sinner torna in campo per il secondo turno dell'Atp 500 di Pechino. Segui la sfida in tempo reale.

Cina - Pechino