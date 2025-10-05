Sinner si ritira, la reazione preoccupata del suo box diventa virale: che succede davvero a Jannik?  

Quanto male fa giocare spesso? Il secondo ritiro stagionale di Jannik Sinner, dopo quello di Cincinnati, settimo in carriera, è frutto del caso, dei tanti impegni oppure c'è qualcos'altro? Se lo chiedono i tanti tifosi del campione azzurro, preoccupati dalla reazione del suo box al momento del ritiro. Vagnozzi, in particolare, ha fatto un paio di smorfie che hanno lasciato intendere un po' di preoccupazione e i tifosi lo hanno notato. Si legge: "Se lui è preoccupato non va per niente bene". E, ancora: "Mi domando come gli organizzatori dei tornei possano fare disputare due partite una in fila all'altra , con questo clima poi. Tutti questi ritiri dovrebbero far riflettere". A farne le spese chi decide di giocare (Alcaraz, ad esempio, si sta riposando dopo Tokyo) nonostante, rispetto agli altri abbia avuto tre mesi (forzati) di stop. Tanto che c'è chi pensa: "Non è che Sinner debba ancora trovare una quadra fisica dopo questo anno così anomalo?". Possibile.