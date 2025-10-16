Sinner-Djokovic diretta Six Kings Slam: segui la semifinale di Jannik a Riad. Tennis LIVE

Benvenuti a Fantasilandia. Jannik Sinner torna in campo nel ricchissimo torneo d'esibizione del Six Kings Slam per sfidare il Re Novak Djokovic . Chi vince la sfida, se la vedrà sabato nella dorata finalissima contro il vicente dell'altra semifinale tra Taylor Fritz e Carlos Alcaraz , attuale numero uno al mondo. L'azzurro in Arabia Saudita difende il successo dello scorso anno e si è detto entusiasta di poter tornare a sfidare la leggenda Djokovic, il giocatore al quale (forse) più somiglia. Jannik è avanti 6-4 nei precedenti e ha vinto le ultime cinque sfide, comprese le due andate in scena nel 2025, entrambe in semifinale, al Roland Garros e a Wimbledon. I due si affrontarono anche l'anno scorso, sempre qui a Riad, e anche allora vinse l'azzurro in tre set molto tirati. Segui la semifinale in diretta testuale con noi.

20:56

Djokovic-Sinner 3-4

Nole tiene il settimo gioco del primo set lasciando due punti a Jannik

20:52

Djokovic-Sinner 2-4

Jannik tiene a zero il servizio e mantiene il break di vantaggio conquistato in precedenza

20:49

Djokovic-Sinner 2-3

Nole resta in scia tenendo a zero il servizio

20:48

Djokovic-Sinner 1-3

L'azzurro tiene il servizio e allunga nel primo set consolidando il break conquistato nel game precedente

20:43

Djokovic-Sinner 1-2: break per l'azzurro

Jannik ha conquistato il break sfruttando la prima chance lasciatagli da Djokovic

20:39

Djokovic-Sinner 1-1

Anche Jannik tiene il primo turno di battuta del match senza alcun problema

20:34

Djokovic-Sinner 1-0

Nole tiene il primo game del match lasciando solo un 15 a Jannik

20:26

Sinner e Djokovic in campo

Jannik e Nole in campo accolti dagli applausi del pubblico. Inizia la fase di riscaldamento, poi al via la partita con Nole che ha scelto di servire

20:17

Sinner: "Djokovic ha un'aurea speciale"

"Djokovic ha un'aurea speciale, mi alleno e gioco per sfidare giocatori come lui. È speciale per tutto quello che ha vinto in carriera", così Jannik Sinner ha parlato di Nole prima della semifinale in programma tra poco

20:13

Sinner e il dubbio sulla Davis

L'Italia del tennis tiene le dita incrociate e spera che Jannik Sinner possa essere presente alle Finals di Bologna. L'azzurro però non ha ancora sciolto le riserve: "Non lo so ancora, vedremo", ha detto in conferenza stampa. Volandri e tutti i tifosi dovranno ancora attendere, quindi

20:04

Alcaraz vola in finale: 6-4, 6-2 a Fritz

Lo spagnolo è il primo finalista del Six Kings Slam (come lo scorso anno). Ora il numero uno al mondo aspetta il vincitore dell'altra semifinale tra Sinner e Djokovic

19:54

Quando vince chi trionfa al Six Kings Slam

Il montepremi di questo torneo d'esibizione è senza eguali: oltre al milione e mezzo elargito ad ogni partecipante, il vincitore si porterà a casa altri quattro milioni e mezzo per un totale complessivo di sei milioni di dollari!

19:44

Sinner e l'identikit del tennista perfetto

Jannik ieri ha rilasciato una divertente intervista nella quale assemblava il suo tennista preferito in base a determinati colpi. Ecco la lista completa: al servizio John Isner, al dritto Carlos Alcaraz, per quanto riguarda il rovescio solo Novak Djokovic, volée senza discussioni con Roger Federer, sotto l'aspetto della forza mentale la scelta ricade su Rafael Nadal, per l'IQ ballottaggio tra Carlos Alcaraz e Roger Federer e infine per l'agilità il nome è quello di Novak Djokovic

19:30

Djokovic e Sinner cominciano il riscaldamento

I due fenomeni pronti a scendere in campo: Alcaraz ha vinto 6-4 il primo set contro Fritz e si avvicina alla finale di sabato

19:24

Sinner avanti negli scontri diretti

L'azzurro numero due al mondo è avanti 6-4 negli scontri diretti con Djokovic. Ha vinto anche lo scorso anno sempre qui in Arabia ma è un risultato che non vale per le classifiche, essendo il Six Kings Cup un semplice torneo di esibizione

19:08

In campo dopo la semifinale tra Alcaraz e Fritz

Sinner e Djokovic scenderanno in campo al termine dell'altra semifinale in corso tra Carlos Alcaraz e Taylor Fritz. L'orario dovrebbe essere intorno alle 20.

Riad - Arabia Saudita