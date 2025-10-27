Sinner, le critiche per la Davis e il messaggio ai tifosi: "Grazie che mi capite..."

Sinner è pronto per un finale di stagione ad alto tasso di adrenalina. Con la vittoria a Vienna e arrivato anche il ringraziamento pubblico alla fidanzata Laila , per la prima volta e forse non è un caso. Jannik ha detto di accettare le critiche per la sua scelta di rinunciare alla Davis, ma sono state tante, a volte anche feroci, e probabilmente un po’ lo hanno toccato. Per questo ieri in un’intervista al Tg1 ha voluto lanciare un messaggio diretto ai suoi tifosi: “Grazie che mi capite, vi mando un grandissimo abbraccio e ci vediamo molto presto”. Mai una risposta fuori luogo, mai una polemica. Sinner lascia correre, risponde sul campo e si alimenta con il calore dei suoi tifosi. Jannik ha bisogno di sapere che la sua scelta è stata compresa da chi gli è più vicino. Lui ha la coscienza a posto, perché all’Italia ha fatto vincere già due Davis, ha giocato più del doppio delle partite di Alcaraz, e tornerà sicuramente a vestire la maglia azzurra.

Sinner e le critiche: "Ognuno vede il tennis in modo diverso"

Sinner ha le spalle larghe, le critiche le sa ricevere senza abbattersi, anche grazie alla forza del suo team, della sua famiglia e ora anche della fidanzata, che sono dei fenomeni a creare una bolla che lo protegge. Altrimenti non avrebbe vinto quattro titoli: due Slam (Australian Open e Wimbledon), più Pechino e Vienna, e fatto altre due finali Slam nell’anno della sospensione e degli attacchi per il caso Clostebol. “Vuol dire tanto per me aver vinto qua a Vienna. Ognuno vede il tennis in modo diverso, io lo conosco perché lo gioco, alla fine le critiche o i complimenti ci sono e ci saranno sempre”.

La corsa al numero uno

Il trionfo a Vienna in finale con Zverev lo ha riavvicinato ad Alcaraz nella corsa al primo posto occupato da Alcaraz, ma Sinner non si fa illusioni: “In questa stagione onestamente sarà impossibile, poi per la prossima stagione vediamo come vanno le cose. Sicuramente è uno degli obiettivi, se faccio le cose giuste sicuramente il risultato viene”.