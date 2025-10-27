Corriere dello Sport.it
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Corriere dello Sport.it
LoginregistratiabbonatiLeggi il giornale
Corriere dello Sport.it
lunedì 27 ottobre 2025
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Contenuti plus
Live
Corriere dello Sport.it
Live
ABBONATI ORA
Leggi il giornale

Sinner, le critiche per la Davis e il messaggio ai tifosi: "Grazie che mi capite..."

Jannik dopo il trionfo a Vienna con Zverev ha voluto lanciare un messaggio direttamente a chi gli sta vicino. Leggi i dettagli
Valerio Minutiello
3 min
Tagssinner

Sinner è pronto per un finale di stagione ad alto tasso di adrenalina. Con la vittoria a Vienna e arrivato anche il ringraziamento pubblico alla fidanzata Laila, per la prima volta e forse non è un caso. Jannik ha detto di accettare le critiche per la sua scelta di rinunciare alla Davis, ma sono state tante, a volte anche feroci, e probabilmente un po’ lo hanno toccato. Per questo ieri in un’intervista al Tg1 ha voluto lanciare un messaggio diretto ai suoi tifosi: “Grazie che mi capite, vi mando un grandissimo abbraccio e ci vediamo molto presto”. Mai una risposta fuori luogo, mai una polemica. Sinner lascia correre, risponde sul campo e si alimenta con il calore dei suoi tifosi. Jannik ha bisogno di sapere che la sua scelta è stata compresa da chi gli è più vicino. Lui ha la coscienza a posto, perché all’Italia ha fatto vincere già due Davis, ha giocato più del doppio delle partite di Alcaraz, e tornerà sicuramente a vestire la maglia azzurra.

 

 

Sinner e le critiche: "Ognuno vede il tennis in modo diverso"

Sinner ha le spalle larghe, le critiche le sa ricevere senza abbattersi, anche grazie alla forza del suo team, della sua famiglia e ora anche della fidanzata, che sono dei fenomeni a creare una bolla che lo protegge. Altrimenti non avrebbe vinto quattro titoli: due Slam (Australian Open e Wimbledon), più Pechino e Vienna, e fatto altre due finali Slam nell’anno della sospensione e degli attacchi per il caso Clostebol. “Vuol dire tanto per me aver vinto qua a Vienna. Ognuno vede il tennis in modo diverso, io lo conosco perché lo gioco, alla fine le critiche o i complimenti ci sono e ci saranno sempre”.

La corsa al numero uno

Il trionfo a Vienna in finale con Zverev lo ha riavvicinato ad Alcaraz nella corsa al primo posto occupato da Alcaraz, ma Sinner non si fa illusioni: “In questa stagione onestamente sarà impossibile, poi per la prossima stagione vediamo come vanno le cose. Sicuramente è uno degli obiettivi, se faccio le cose giuste sicuramente il risultato viene”.

 

 

 

© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di Sinner

Da non perdere

Panatta su Sinner e la dedica alla fidanzata LailaNargiso sta con Sinner