Incredibile a Parigi! Alcaraz ha perso al debutto contro Norrie a Parigi in tre set 6-4 3-6 4-6 . Una gara piena di errori dello spagnolo, alla fine si conteranno 54 gratuiti: probabilmente la sua prestazione peggiore del 2025. Anche Bertolucci ha commentato il match allibito, non aveva mai visto un Carlos così . Un risultato completamente inatteso, che potrebbe favorire Sinner nella corsa al numero uno. Il tennista italiano, che domani debutta contro Bergs ha detto che chiudere il 2025 in testa alla classifica è praticamente impossibile , pero adesso lo scenario è leggermente diverso. Vediamo la situazione.

Sinner-Alcaraz, la corsa al numero uno

Dopo il trionfo di Sinner a Vienna, erano già ripartiti i calcoli. Jannik aveva accorciato di 500 punti su Alcaraz nella corsa al numero uno del ranking Atp. Il tennista azzurro, dopo aver battuto Zverev in tre set in finale, ha conquistato infatti il bottino pieno, 500 punti, perché l’anno scorso non aveva partecipato. Carlos invece è rimasto fermo ai box nella scorsa settimana. In Francia Sinner non ha punti da difendere, visto che l’anno scorso non ha partecipato. Alcaraz aveva solo 100 punti da difendere, avendo perso agli ottavi di finale con Humbert nell’edizione 2024. La differenza, dopo il ko di Carlos con Norrie al debutto è di soltanto 740 punti, ma ora solo Jannik può guadagnare punti. Così, adesso la situazione è questa:

1. Carlos Alcaraz: 11.250 punti

2. Jannik Sinner 10.510 punti

Alcaraz-Sinner, la corsa al primo posto

Jannik potrebbe quindi tornare in testa al termine del Masters 1000 di Parigi-La Défense, ma deve vincere. In caso di trionfo nel torneo infatti, la situazione sarebbe questa:

1. Jannik Sinner 11.500 punti

2. Carlos Alcaraz 11.250 punti

Poi ci sono le Finals, i punti da scartare e il possibile controsorpasso

Il tennista altoatesino in questo scenario si troverebbe di nuovo in testa alla classifica, con 250 punti di vantaggio. Alle Nitto Atp Finals di Torino però, Sinner parte con 1500 punti da scartare in quanto vincitore della passata edizione da imbattuto. Alcaraz invece ne scarta appena 200, dato che nella scorsa stagione ha vinto solo un turno. Nelle Atp Finals i punti assegnati sono questi: 200 per una partita vinta nel round-robin, 400 per la vittoria in semifinale, 500 per la vittoria in finale, 1500 per campione imbattuto. Va da sé che per non perdere nessun punto e restare in testa, Sinner dovrebbe vincere da imbattuto, considerando che difficilmente Alcaraz farà peggio dell’anno scorso e quindi conquisterà punti. Per questo è ancora lo spagnolo il favorito a chiudere il 2025 in testa al ranking Atp. La batosta di oggi però, potrebbe regalare qualche sorpresa.