Perché Ferrara è scoppiato a piangere dopo l'ultimo punto di Sinner: cosa c'è dietro quelle lacrime alle Finals

Quando Jannik Sinner ha conquistato l'ultimo punto nella finale contro Carlos Alcaraz e si è laureato campione delle ATP Finals, l'Inalpi Arena è esplosa in un'esultanza trionfante per celebrare la vittoria. Anche nel team di Sinner tutti sono balzati in piedi e si sono abbracciati per l'incredibile traguardo. C'era però un'eccezione. Non perché qualcuno non fosse al settimo cielo per il successo di Jannik, bensì perché un uomo è stato sopraffatto dall'emozione e non è riuscito a trattenere le lacrime. Si tratta di Umberto Ferrara, preparatore atletico del numero due al mondo, che si è lasciato andare a un pianto liberatorio, consapevole che finalmente il peggio fosse alle spalle e che quel titolo a Torino chiudesse un lungo cerchio.