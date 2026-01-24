Australian Open, polemiche sui social per l'interruzione del match di Sinner: "L'hanno fatto vincere"

"Chi disse 'preferisco avere fortuna che talento' percepì l'essenza della vita" disse Woody Allen nel film 'Match point'. Per fortuna Jannik Sinner non ha dovuto scegliere e, a uno sconfinato talento, in questi ultimi anni ha abbinato una discreta dose di fortuna. Dopo il ritiro di Grigor Dimitrov a Wimbledon in un match in cui l'azzurro era in svantaggio di due set, anche agli Australian Open la dea bendata è arrivata in soccorso di Jannik, salvato in particolare dalla heat policy. Il gioco sulla Rod Laver Arena è stato infatti sospeso proprio nel momento più critico per Sinner, vale a dire sull'1-3 nel terzo set quando riusciva a malapena a muoversi a causa dei crampi. Dire che abbia sconfitto Eliot Spizzirri esclusivamente per una questione di fortuna sarebbe inesatto perché comunque tre set li ha dovuti vincere, ma è inevitabile che abbia giocato un ruolo importante. Ciò ha inevitabilmente suscitato numerose polemiche, spingendo vari utenti a sostenere che sia stato tutto architettato per favorire l'ex numero uno al mondo.