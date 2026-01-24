Australian Open, polemiche sui social per l'interruzione del match di Sinner: "L'hanno fatto vincere"
"Chi disse 'preferisco avere fortuna che talento' percepì l'essenza della vita" disse Woody Allen nel film 'Match point'. Per fortuna Jannik Sinner non ha dovuto scegliere e, a uno sconfinato talento, in questi ultimi anni ha abbinato una discreta dose di fortuna. Dopo il ritiro di Grigor Dimitrov a Wimbledon in un match in cui l'azzurro era in svantaggio di due set, anche agli Australian Open la dea bendata è arrivata in soccorso di Jannik, salvato in particolare dalla heat policy. Il gioco sulla Rod Laver Arena è stato infatti sospeso proprio nel momento più critico per Sinner, vale a dire sull'1-3 nel terzo set quando riusciva a malapena a muoversi a causa dei crampi. Dire che abbia sconfitto Eliot Spizzirri esclusivamente per una questione di fortuna sarebbe inesatto perché comunque tre set li ha dovuti vincere, ma è inevitabile che abbia giocato un ruolo importante. Ciò ha inevitabilmente suscitato numerose polemiche, spingendo vari utenti a sostenere che sia stato tutto architettato per favorire l'ex numero uno al mondo.
Polemiche per lo stop del match
In particolare, ciò di cui si lamentano in molti è che la pausa per chiudere il tetto della Rod Laver Arena sia arrivata nel miglior momento di Spizzirri, il quale si è infatti lasciato scappare una risata sarcastica. "Il tetto è stato chiuso solo per Sinner, infrangendo le regole" ha tuonato un utente, alludendo al fatto che in condizioni indoor Jannik sia molto più performante mentre con il caldo estremo faccia più fatica. Oppure c'è chi sostiene: "Sinner non ha vinto questa partita. L'Australian Open gliel'ha fatto vincere chiudendo il tetto". La verità è che c'è poco da commentare perché ai fini del regolamento si trattava di una pausa obbligatoria: la temperatura era salita a tal punto che andava applicata la heat policy per preservare la salute dei giocatori. Sinner ne ha semplicemente beneficiato e si è qualificato per gli ottavi di finale.