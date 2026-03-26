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Sinner diretta Miami Open: segui la sfida ai quarti contro Tiafoe. Tennis oggi LIVE© APS

Sinner diretta Miami Open: segui la sfida ai quarti contro Tiafoe. Tennis oggi LIVE

Il numero 2 del mondo affronta lo statunitense nel Masters 1000 in Florida: tutti gli aggiornamenti in tempo reale
2 min
TagssinnertiafoeMiami
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MIAMI (Stati Uniti) - Continua la corsa di Jannik Sinner nel torneo Masters 1000 di Miami: l'altoatesino, numero 2 della classifica Atp, sfida nei quarti di finale lo statunitense Frances Tiafoe, numero 20 del mondo e padrone di casa. Sono 5 i precedenti tra i due tennisti, con 4 vittorie per Sinner che non perde un set in un Masters 1000 dal 5 ottobre 2025, a Shanghai. Da allora l'azzurro ha vinto 28 partite consecutive in questa tipologia di tornei Atp. Chi ha la meglio oggi affronterà nella semifinale del Miami Open il vincitore del match tra Cerundolo e Zverev, che si sfideranno nella notte italiana.

17:45

I precedenti tra Sinner e Tiafoe

Tiafoe è stato battuto in quattro dei cinque precedenti match con Sinner, l'ultimo nella finale del Masters 1000 di Cincinnati 2024. L'unico successo dello statunitense risale alla semifinale di Vienna 2021, quando riuscì a rimontare da 3-6, 2-5 (vincendo poi 3-6, 7-5, 6-2) coinvolgendo il pubblico in maniera irrispettosa secondo quanto disse l'altoatesino dopo il match.

17:30

Il 2026 di Sinner

Nel nuovo anno Sinner ha raggiunto la semifinale agli Australian Open e i quarti a Doha, poi ha vinto il torneo di Indian Wells, primo Masters 1000 della stagione e suo primo titolo nel 2026.

17:20

Alle 18 la partita di Sinner

Sinner e Tiafoe si affronteranno tra 40 minuti nei quarti di finale del Miami Open.

Miami, Stati Uniti

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