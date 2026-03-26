Sinner diretta Miami Open: segui la sfida ai quarti contro Tiafoe. Tennis oggi LIVE

MIAMI (Stati Uniti) - Continua la corsa di Jannik Sinner nel torneo Masters 1000 di Miami: l'altoatesino, numero 2 della classifica Atp, sfida nei quarti di finale lo statunitense Frances Tiafoe, numero 20 del mondo e padrone di casa. Sono 5 i precedenti tra i due tennisti, con 4 vittorie per Sinner che non perde un set in un Masters 1000 dal 5 ottobre 2025, a Shanghai. Da allora l'azzurro ha vinto 28 partite consecutive in questa tipologia di tornei Atp. Chi ha la meglio oggi affronterà nella semifinale del Miami Open il vincitore del match tra Cerundolo e Zverev, che si sfideranno nella notte italiana.