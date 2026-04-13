Sinner raggiunge Federer e Nadal, Djokovic è nel mirino: la statistica in cui Jannik sfida i Big Three 

Jannik Sinner ha sfatato il tabù sulla terra rossa di Montecarlo e ha conquistato il trofeo. Una vittoria che arriva al termine di una sequenza di risultati semplicemente straordinaria. Per il numero uno azzurro si tratta dell’ottavo titolo Masters 1000 in carriera, che gli permette di raggiungere proprio Alcaraz . Con lo spagnolo, infatti, sta dando vita a una delle rivalità più belle e intense del tennis moderno.

Sinner punta il record di Djokovic

Prima di questo torneo, a Sinner mancavano soltanto tre Masters 1000 per completare la collezione completa dei nove tornei più prestigiosi del circuito. Ora, dopo aver alzato al cielo l'ultima coppa, gliene restano soltanto due: Madrid e Roma, che saranno i prossimi appuntamenti del calendario nelle settimane a venire.

Come lui, anche leggende del calibro di Roger Federer, Rafael Nadal, Andy Murray e Andre Agassi si sono fermati a quota sette. Davanti a Jannik c’è solo Novak Djokovic, l’unico ad averne vinti nove. L’obiettivo è chiaro, ma tutto dipenderà da come andranno i prossimi due grandi eventi sulla terra.

Le parole di Jannik

Ecco le parole di Jannik Sinner durante l'ultima premiazione: "Ringrazio chi rende possibile questo torneo. Vivere questi momenti è molto importante per me. Carlos, congratulazioni a te e al tuo team. Stai facendo delle cose incredibili. Ottieni alla tua età quello che nessuno ha ottenuto prima. Affrontarti in finale è sempre speciale e ti auguro buona fortuna per il resto della stagione. Ringrazio il mio team perché mi spinge sempre al limite. Cerco di capire ogni giorno come giocare meglio su questa superficie. Grazie anche alla mia famiglia. Continuiamo così. Ora dico qualcosa in italiano. È un sogno giocare qui, sembra di essere in Italia. Ci vediamo il prossimo anno".

