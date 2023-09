Diretta Us Open, Sinner-Wawrinka: segui la partita LIVE

NEW YORK (USA) - Un altro amico da affrontare, un'altra vittoria da conquistare. Jannik Sinner , dopo il derby dominato contro Lorenzo Sonego , è pronto a sfidare oggi (2 settembre) al terzo turno degli US Open lo svizzero Stan Wawrinka , con cui si è allenato spesso a Montecarlo . Segui la diretta del match...

20:39

Sinner-Wawrinka: inizio più vicino

Keys ha battuto Samsonova in tre set, adesso si sta liberando il campo per la partita di Jannik contro lo svizzero. Start previsto per le 21 circa.

20:34

Arnaldi avanti nel terzo set

Dopo aver chiuso con un sorriso i primi due set, Matteo sta dominando da sfavorito alla vigilia anche il terzo (3-1) contro Norrie, che significa strappare la qualificazione agli ottavi di finale degli Us Open. La missione è entrare tra i primi 50 al mondo.

20:29

Attesa anche per Bronzetti

In serata giocherà anche Lucia, opposta alla cinese Zheng. L'italiana non scenderà in campo prima delle 21.15.

20:23

Wawrinka teme Sinner

“Jannik è un giocatore straordinario, penso che qui le condizioni di gioco siano perfette per lui. Sarà un avversario molto difficile da affrontare, quest'anno l'ho incontrato due volte ed è stata durissima. E' super aggressivo, gioca veloce e si muove bene. Non è facile trovare debolezze nel suo modo di giocare. Sarà una sfida interessante", le parole dello svizzero nella conferenza stampa.

20:15

Arnaldi avanti 2-0

Intanto Matteo sta giocando una partita incredibile contro il britannico Norrie, numero 16 al mondo: conduce 2-0 nel conto dei set (6-3, 6-4).

20:05

Sinner-Wawrinka: l'orario di inizio

La partita di Jannik non inzierà prima delle 20.35. Bisogna aspettare che finisca Samsonova-Keys, match femminile che si sta decidendo al terzo set.

19:56

Sinner-Wawrinka: il ranking

L'italiano è il numero 6 al mondo, mentre lo svizzero è alla posizione numero 49, ma in passato è stato il numero 3.

19:34

Sinner su Wawrinka

“Lo conosco bene, ora sta meglio fisicamente e, a prescindere, con lui le partite sono sempre difficili. Ci alleniamo spesso a Montecarlo ed è sempre bello essere in campo con uno che ha vinto 3 Slam... con una leggenda di questo sport”, ha detto Sinner dopo il successo su Sonego nel derby italiano valido per il secondo turno.

19:28

Feliciano Lopez esalta Sinner

"Sinner è uno che può fermar Alcaraz. Penso sia uno di quelli che può davvero fermare Novak e Carlos, forse l'unico. Non vedo altri che possano battere questi due. Vedo Sinner e nessun altro". L'ha detto a Supetennis Feliciano Lopez, direttore delle Davis Cup Finals.

19:25

Sinner-Wawrinka: i precedenti

L'Italiano conduce per 3-2 nei precedenti contro lo svizzero. E ha vinto gli ultimi tre scontri diretti: il primo nel 2022 a Wimbledon, gli altri due nel 2023, prima a Rotterdam e poi ad Indian Wells.

19:16

Sinner-Wawrinka, come seguirla in diretta tv e in streaming

Jannik Sinner (testa di serie numero 6) sfida Stan Wawrinka agli Us Open: in palio un posto negli ottavi. Sarà possibile seguire la sfida in diretta tv e in streaming, ecco come... (TUTTI I DETTAGLI)

Flushing Meadows, New York (Usa)