È il giorno del sorteggio del tabellone degli US Open , quarto ed ultimo Grande Slam della stagione. Tutti gli occhi sono puntati su Jannik Sinner , il numero uno al mondo che tornerà in campo dopo il ritiro in finale a Cincinnati. Attesa anche per scoprire il percorso del suo rivale Carlos Alcaraz e degli altri azzurri nel tabellone, ovvero Lorenzo Musetti, Flavio Cobolli e Luciano Darderi, e di Jasmine Paolini in quello femminile. Il sorteggio inizierà alle ore 18 italiane: segui la diretta su il Corriere dello Sport - Stadio.

18:06

+++ Sinner debutta contro Kopriva +++

Sinner farà il suo debutto al primo turno contro il tennista ceco Kopriva, numero 87 del ranking.

18:05

Sorteggiato il tabellone femminile, il debutto di Paolini

Paolini farà il suo debutto al primo turno contro un'avversaria dalle qualificazioni. Poi al secondo turno una tra Sasnovich e Jovic. Nel suo stesso lato del tabellone Rybakina e Bronzetti.

17:55

Alcaraz e Musetti si allenano, poi toccherà a Sinner

Mancano cinque minuti al sorteggio. Intanto si stanno allenano su uno dei campi Alcaraz e Musetti insieme. Poi sarà il turno di Jannik Sinner insieme a Francisco Comesana.

17:45

US Open, un quarto d'ora ai sorteggi

Manca solo un quarto d'ora ai sorteggi: tra poco scopriremo tutti gli avversari degli azzurri e di Sinner nello Slam americano sul cemento.

17:38

Ritiro Sinner a Cincinnati, Cahill svela il mistero

Il coach spiega i motivi del forfait nel corso della finale contro Alcaraz: ecco il racconto di cosa è successo. LEGGI TUTTO

17:30

Sinner, è iniziata la missione US Open

Dimenticato il ritiro in finale a Cincinnati, è scattata la missione US Open per Jannik Sinner: a New York è chiamato a difendere il titolo e il primo posto del ranking. LEGGI TUTTO

17:23

US Open, tutti gli azzurri nel tabellone

Nel tabellone maschile sono quattro gli azzurri già qualificati con Jannik Sinner, Lorenzo Musetti, Flavio Cobolli e Luciano Darderi. Dalle qualificazioni potrebbero arrivarne altri come Lorenzo Sonego, Matteo Arnaldi, Mattia Bellucci e Luca Nardi. Nel tabellone femminile, invece, Jasmine Paolini è l'unica testa di serie, con poi Lucia Bronzetti ed Elisabetta Cocciaretto nel tabellone.

17:17

Sinner, primo posto nel ranking a rischio agli US Open

Jannik Sinner giocherà agli US Open anche per difendere la prima posizione del ranking. Il rivale di sempre, Carlos Alcaraz, avrà infatti l'occasione per superare l'azzurro e prendersi la testa della classifica mondiale: tutte le combinazioni. LEGGI QUI

17:12

US Open, trionfo Errani-Vavassori nel doppio misto

Intanto c'è stato già un trionfo azzurro agli US Open. Si tratta del successo di Sara Errani e Andrea Vavassori nel doppio misto. LEGGI TUTTO

17:09

US Open, Kyrgios si ritira prima del sorteggio

Nick Kyrgios si è ritirato dagli US Open 2025 ancora prima del sorteggio. L'australiano era riuscito ad iscriversi direttamente al tabellone principale grazie al ranking protetto.

17:06

Sinner, i possibili avversari nei primi turni

In quanto numero uno del ranking, Sinner non affronterà teste di serie nei primi due turni. A partire dal terzo potrebbe invece incrociarsi con i tennisti che occupano una posizione dalla 25 alla 32 del seeding. Tra questi ci sono alcuni "pericoli" come Felix Auger-Aliassime, Stefanos Tsitsipas, Denis Shapovalov o l'azzurro Luciano Darderi.

17:04

Sinner difende il titolo agli US Open

Jannik Sinner, reduce dal ritiro in finale a Cincinnati, è chiamato a difendere il titolo conquistato lo scorso anno, quando superò Taylor Fritz in finale per vincere il suo primo US Open. Insieme al titolo, il numero uno al mondo dovrà difendere ben 2000 punti per il ranking mondiale.

17:02

US Open, sorteggio alle ore 18 italiane

Il sorteggio dell'ultimo Slam stagionale andrà in scena alle ore 18 italiane e sarà trasmesso solo sul canale Youtube ufficiale degli US Open.

17:00

US Open, è il giorno del sorteggio dell'ultimo Slam della stagione

Tra un'ora inizierà il sorteggio degli US Open, quarto ed ultimo Slam della stagione che si disputerà dal 24 agosto al 7 settembre sui campi in cemento di Flushing Meadows Park.

New York - Stati Uniti