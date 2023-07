Murray, la battuta su Federer e la famiglia reale fa impazzire Wimbledon

Una "battuta reale," che ha fatto impazzire non solo Kate Middleton ma anche tutto il pubblico di Wimbledon. Non ha perso l'occasione Andy Murray per stuzzicare il suo ormai ex rivale Roger Federer. Lo svizzero infatti, dalle tribune d'onore insieme alla principessa di Galles, ha assistito al match del britannico contro Ryan Peniston e lo ha poi applaudito quando ha battuto dopo tre set l'avversario. Ma è nell'intervista post-gara che i due tennisti hanno ripreso a "sfidarsi" come ai vecchi tempi.