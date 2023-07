Diretta Wimbledon, Sinner-Safiullin: segui la partita live

LONDRA (REGNO UNITO) - Jannick Sinner in campo per la storia sull'erba di Wimbledon dove va a caccia della sua prima semifinale in uno Slam . L'ostacolo che il 21enne altoatesino (n.8 Atp) dovrà superare nei quarti è il 25enne russo Roman Safiullin (n.92 Atp), rivelazione del torneo londinese. Segui la diretta della partita.

15:20

Reazione Pegula, Sinner deve aspettare

Dopo il primo set vinto da Vondrousova, la statunitense Pegula vince il secondo: la sfida continua al terzo e decisivo set, Sinner dovrà aspettare che si liberi il campo 1.

15:15

Sinner, chi è Safiullin: caratteristiche e curiosità

Tutti i dettagli sul 25enne russo, numero 92 del ranking mondiale. I suoi colpi, le caratteristiche e il particolare motivo per cui quest'anno ha saltato il Roland Garros. (LEGGI TUTTO)

15:10

Sinner e Safiullin in campo dopo Pegula-Vondrousova

Il match tra Sinner e Safiullin è il secondo della giornata in programma sul campo 1: l'azzurro e il russo giocheranno dopo la sfida tra la statunitense Pegula e la ceca Vondrousova (con quest'ultima ora avanti di un set e sotto 4-2 nel secondo parziale)

15:01

Sinner-Safiullin: dove vederla in tv e in streaming

Sinner sfida Safiullin per un posto in semifinale a Wimbledon. Tutto quello che c'è da sapere per seguire il match in diretta tv e streaming... (LEGGI TUTTO)

14:52

Sinner-Safiullin: c'è un solo precedente

C'è un solo precedente tra Sinner e Safiullin e 'sorride' al 21enne azzurro (n.8 Atp), che nel gennaio del 2022 in Australia ha superato il 25enne russo (n.92 Atp) sul cemento nella Atp Cup (torneo a squadre): 76-, 6-3 il risultato finale allora in favore dell'altoatesino che si impose in poco meno di due ore.

