Chi è Safiullin, l'avversario di Sinner che dorme in hotel low cost

LONDRA (REGNO UNITO) - "Non sbaglierò di nuovo". A chi ne sottolineava il tabellone 'facile' ha risposto così Jannik Sinner , arrivato per il secondo anno di fila ai quarti di Wimbledon e deciso a non sottovalutare alcun avversario. E dopo aver superato il 27enne colombiano Daniel Elahi Galan (n.85 Atp) negli ottavi l'azzurro è pronto ora a sfidare un altro 'carneade' come Roman Safiullin (n.92 Atp).

Wimbledon, Sinner-Safiullin: segui in diretta la sfida dei quarti

Safiullin e il Roland Garros 'dimenticato'

Un antidivo il 25enne russo, uno che quest'anno ha saltato il Roland Garros per una semplice dimenticanza: "Sì, è vero, mi sono dimenticato di iscrivermi alle qualificazioni - ha rivelato lui stesso -. E sono rimasto fuori di uno dalla lista degli ‘alternate’. Stavo giocando un match con Zapata e mi sono proprio dimenticato". Ex grande promessa del tennis giovanile (tra gli Juniores ha vinto gli Australian Open ed stato n.2 del mondo) si è poi perso per strada anche a causa di un serio infortunio alla spalla. Ma dopo la gavetta nei tornei minori e qualche episodio che ha fatto discutere, come nel 2019 al Challenger di San Benedetto del Tronto quando in doppio si ritirò prima di giocare un match-point, di recente è entrato nella top 100 e a Wimbledon si è reso protagonista di un incredibile exploit.

Safiullin e l'hotel low cost

All'esordio successo in cinque set sullo spagnolo Roberto Bautista-Agut (n.23 Atp), poi le vittorie in tre set sul francese Corentin Moutet (n.71 Atp) e sull'argentino Guido Pella (n. 308 Atp) e infine quella in quattro set contro il canaedese Denis Shapovalov (n.29 Atp) che gli ha spalancato le porte dei quarti di finale contro un 'top ten' come Sinner (n.8 Atp). E a chi gli ha chiesto se grazie ai soldi guadagnati in questi giorni a Wimbledon avesse lasciato l'hotel low cost in cui alloggia, Safiullin ha risposto così: "E perché mai? Dove sto mi trovo bene, non è un cinque stelle ma il letto è comodo. Non è molto lontano dai campio e non c’è molto traffico". Un antidivo appunto, che sull'erba di Wimbledon farà di tutto però per 'rubare la scena' a Jannik.