Kate Middleton malata, il gesto della madre a Wimbledon parla chiaro

Wimbledon è uno degli eventi che non mancano mai nell'agenda di Kate Middleton , fin da bambina grande appassionata di tennis. Da tempo, inoltre, è la Principessa del Galles a consegnare i trofei dopo la finale. Ma quest’anno tutto è diverso. Al momento non è noto se la moglie del Principe William sarà presente al torneo (la cui finale è prevista per il prossimo 13 luglio) a causa del suo delicato stato di salute. Ma nelle ultime ore la presenza al Grande Slam di Carole e Michael Middleton, i genitori di Kate, lascia ben sperare.

A Wimbledon Carole e Michael Middleton hanno rassicurato tutti (seppur implicitamente). Come evidenziato dalla stampa britannica, la madre e il padre di Kate Middleton hanno sorriso sugli spalti e parlato amichevolmente con alcuni dei partecipanti. Non si sono tenuti alla larga dai fotografi, anzi, hanno posato davanti ai flash come un tempo. "I genitori della Principessa del Galles sembravano essere di ottimo umore a Wimbledon, alla loro seconda apparizione pubblica dopo la diagnosi di cancro della figlia", ha scritto il Daily Mail. Nei giorni scorsi i Middleton hanno infatti presenziato al Royal Ascot, la corsa di cavalli più amata dai royals.

Le ultime news su Kate Middleton: la Principessa sta meglio

Il fatto che Carole e Michael Middleton appaiano sorridenti e rilassati è un buon segno. Con questo atteggiamento, i genitori di Kate Middleton lasciano intendere che, sebbene la figlia sia ancora in cura, le cose stanno procedendo per il meglio. Negli ultimi mesi, prima dell'apparizione della Principessa al Trooping the Colour, i Middleton si sono tenuti alla larga da ogni evento pubblico, decisamente preoccupati per la malattia della 42enne. Carole è sempre stata accanto a Kate, fin dall'operazione all'addome dello scorso gennaio.

Quando torna in pubblico Kate Middleton

Ad oggi non è chiaro se Kate Middleton arriverà a Wimbledon: la speranza è quella di vederla almeno alla finale. "L'ultima parola spetta ai medici", ha spiegato The Mirror. In caso di un'assenza potrebbe essere William a consegnare i premi finali. Ma la madre di Kate Middleton sembra aver inviato un messaggio incoraggiante a tutti i sudditi e non, suggerendo in questo modo che il ritorno della Principessa del Galles agli eventi pubblici è più vicino che mai.