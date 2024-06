Kate Middleton malata: arriva la decisione su Wimbledon

Kate Middleton starebbe pianificando la sua prossima uscita in pubblico: dopo il Trooping The Colour potremmo rivederla a Wimbledon. A lanciare l'indiscrezione era stata nei giorni scorsi la royal expert Emily Andrews: "Il suo trattamento è in corso e durerà per i prossimi mesi, ma ho capito che vorrebbe andare a Wimbledon". Ipotesi confermata da Debbie Evans, la presidentessa dell'All England Club che organizza l'evento. "Speriamo che la Principessa del Galles possa consegnare i trofei come protettrice del club, ma la sua salute e il suo recupero sono la priorità. Tutto quello che sappiamo è che lavoreremo con lei e le daremo la massima flessibilità possibile", ha spiegato al Telegraph Sport. Kate non è solo un'abile tennista ma è anche la patrona dell'All England Lawn Tennis and Croquet Club (AELTC).