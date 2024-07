Kate Middleton come sta? "Farmaci forti e molte ore di sonno". E su Wimbledon...

Kate Middleton è tornata alla vita pubblica dopo mesi e mesi di assenza. Lo scorso 15 giugno ha assistito alla tradizionale parata militare Trooping the Colour , la sua prima apparizione davanti ai media da quando ha rivelato la sua diagnosi di cancro scoperta durante un intervento chirurgico addominale al quale si è sottoposta a gennaio. La Principessa del Galles ha dimostrato a sudditi e non che la sua forza e la sua determinazione non sono state intaccate dalla malattia. Ma la lotta di Kate è più dura che mai e ogni giorno deve fare i conti con degli effetti collaterali che la mettono a dura prova.

Stando alle ultime indiscrezioni riportate dal Daily Mail, i medici hanno consigliato a Kate Middleton di condurre una vita quanto più normale possibile perché la sua debolezza è palpabile. I farmaci che prende sono così potenti che la lasciano esausta, costringendola a dormire per lunghe ore . L'anemia e la mancanza di appetito, che non sono nient'altro che le conseguenze della chemioterapia, peggiorano ulteriormente la situazione. Tuttavia, la Middleton è fiduciosa e la sua presenza alla parata militare è stata l'ennesima dimostrazione di quanto sia ligia ai suoi doveri reali. Anche se la sua guarigione è attualmente incerta e le cure andranno avanti ancora per diversi mesi , la 42enne rimane un simbolo di speranza e resilienza.

Quando riapparirà Kate Middleton in pubblico

Nonostante la sofferenza pare che Kate Middleton non salterà l'annuale appuntamento con Wimbledon. A lanciare l'indiscrezione è stata nei giorni scorsi la royal expert Emily Andrews: "Il suo trattamento è in corso e durerà per i prossimi mesi, ma ho capito che vorrebbe andare a Wimbledon". Ipotesi confermata da Debbie Evans, la presidentessa dell'All England Club che organizza l'evento. "Speriamo che la Principessa del Galles possa consegnare i trofei come protettrice del club, ma la sua salute e il suo recupero sono la priorità. Tutto quello che sappiamo è che lavoreremo con lei e le daremo la massima flessibilità possibile", ha spiegato al Telegraph Sport. Kate non è solo un'abile tennista ma è anche la patrona dell'All England Lawn Tennis and Croquet Club (AELTC). Per il momento, però, non ci sono comunicazioni ufficiali da Palazzo: l'ultima parola spetterà ancora una volta ai dottori che stanno accompagnando Kate in questo percorso tortuoso.

Kate Middleton e il grande amore per il tennis

È nota a tutti la passione di Kate Middleton per il tennis. La Principessa del Galles è stata sempre presente al Torneo di Wimbledon ad eccezione del 2013, quando era incinta del figlio George nato il 22 luglio. Kate ha confidato in un documentario della BBC del 2017 che questo torneo è stato "una parte importante della mia infanzia. È una parte essenziale dell'estate inglese e penso che ispiri davvero i giovani, ha ispirato me stessa quando lo ero". Un amore che condivide con i suoi genitori, Carole e Michael Middleton , e con i suoi fratelli più piccoli, Pippa e James. Kate ama molto giocare a tennis e in passato ha preso lezioni private all'Hurlingham Club, tra i più esclusivi di Londra.