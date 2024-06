Kate Middleton, capelli e sopracciglia: c'è un dettaglio che pochi hanno notato

La Principessa del Galles, Kate Middleton, ha catturato ancora una volta l'attenzione di tutti nella sua recente riapparizione pubblica, avvenuta dopo mesi di assenza dovuta alla sua lotta contro il cancro. Durante il tradizionale Trooping the Colour, il compleanno di Re Carlo III, tutti gli occhi erano puntati su Kate. Sempre impeccabile, la moglie del Principe William ha scelto un outfit bianco con dettagli neri, che evoca l'eleganza dell'epoca d'oro di Hollywood. Tuttavia, il suo outfit non è stato quello che ha attirato maggiormente l’attenzione. Ciò che ha davvero colpito tutti sono stati i suoi iconici capelli castani, che in questa occasione portava raccolti in uno chignon ornato da un copricapo.

Kate Middleton indossava una parrucca al Trooping the Colour Accompagnata dal marito e dai figli, Kate Middleton ha salutato sudditi e non, sfoggiando l'iconico anello con zaffiro di Lady Diana, simbolo di continuità e forza. Tuttavia, dietro la sua acconciatura perfetta, si nascondeva una realtà ben più complessa. La stilista Anitta Ruiz è stata la prima a sollevare sospetti sull'acconciatura di Kate. Poco dopo, Concha Calleja ha confermato nel programma spagnolo Fiesta ciò che molti temevano: Kate Middleton indossava una parrucca. La giornalista, esperta della royal family, ha spiegato che, sebbene esistano metodi per prevenire la caduta dei capelli durante la chemioterapia, Kate "ha scelto di indossare una parrucca con lo chignon già fatto e ha diverse parrucche preparate per le sue prossime apparizioni". Kate Middleton e le extension per le sopracciglia Oltre ad una parrucca, Kate Middleton ha fatto ricorso anche a delle extension per le sopracciglia per compensare la caduta dei peli in quella zona. "È qualcosa di poco conosciuto, abbiamo più familiarità con le extension ciglia, ma anche quelle per le sopracciglia vengono utilizzate", ha fatto sapere la Ruiz. Questi dettagli stilistici non sono solo questione di vanità. Per Kate Middleton mantenere un’immagine di forza è fondamentale, soprattutto considerato il suo ruolo di futura Regina d’Inghilterra.

L'importanza del ritorno di Kate Middleton L'apparizione di Kate Middleton al Trooping the Colour cerca non solo di dimostrare che rimane una figura di stabilità per il popolo britannico, ma anche di evitare che la sua vulnerabilità diventi motivo di preoccupazione. Tuttavia, è chiaro che il suo benessere rimane una priorità. Durante la celebrazione, Kate non è rimasta a lungo in pubblico e ha sempre avuto il suo staff medico vicino. La lotta della Middleton continua.

© RIPRODUZIONE RISERVATA