Alcaraz-Rublev diretta Wimbledon: segui l'ottavo di finale dello spagnolo live

Si aprono gli ottavi di finale del torneo di Wimbledon e il primo protagonista sarà Carlos Alcaraz , numero 2 del mondo e bi-campione sull'erba dello Slam inglese, che affronterà per gli ottavi di finale il russo Andrej Rublev , prima testa di serie sulla strada dello spagnolo. Segui il racconto in diretta della partita sul sito del Corriere dello Sport con tutti gli aggiornamenti...

20:18

Ancora nessun break nel secondo set: Alcaraz avanti 3-2

Ancora nessun break in questo secondo set: Carlos Alcaraz tiene il servizio senza troppoi affanni e torna avanti 3-2 su Andrej Rublev.

20:14

Servizio a zero per Rublev e nuova parità

Servizio tenuto a zero da Rublev e nuova parità in questo avvio di secondo set: Alcaraz riagganciato dal russo sul 2-2.

20:12

Avvio di secondo set equilibrato: si resta 'on serve'

Turno di battuta tenuto senza affanni da Alcaraz, che lascia solo un 15 a Rublev: si resta 'on serve' in questo equilibrato avvio di secondo set, con lo spagnolo avanti 2-1.

20:08

Turno di battuta ok anche per il russo: 1-1

Anche Rublev tiene il primo turno di servizio del secondo set: il russo riaggancia così sull'1-1 Alcaraz (che è sotto 1-0 nel conteggio dei parziali).

20:06

Alcaraz parte forte nel secondo set

Parte forte al servizio Alcaraz nel secondo set: a differenza del primo parziale è ora Rublev a dover inseguire l'avversario.

20:01

+++ Rublev chiude il tie-break sul 7-5: il primo set è suo! +++

Dopo il cambio di campo Alcaraz vola sul 5-3, ma Rublev trova due mini-break e poi chiude il tie-break sul 7-5 sfruttando al meglio il servizio: dopo 51' di gioco il primo set è del russo (7-6).

19:56

Scivolata anche per Rublev: si gira sul 3-3

Scivolata senza conseguenze anche per Rublev (nello stesso punto del campo in cui era scivolato in precedenza Alcaraz) in questo avvio di tie-break: si gira sul 3-3.

19:53

Lo spagnolo implacabile al servizio: si va al tie-break

Un altro servizio tenuto a zero (il terzo di fila) per Alcaraz, che riaggancia così Rublev sul 6-6: il primo set si deciderà al tie-break.

19:50

Scivolata per Alcaraz, il russo tiene il turno di battuta ai vantaggi

Turno di battuta tenuto ai vantaggi il russo Rublev che torna avanti 6-5 su Carlos Alcaraz (per lui una scivolata per fortuna senza conseguenze in avvio di game).

19:45

Ancora un servizio a zero per lo spagnolo: 5-5

Secondo turno di battuta consecutivo tenuto a zero da Alcaraz, che riaggancia così Rublev sul 5-5 nel primo set della sfida.

19:42

Palla break annullata da Rublev che torna avanti

Palla break salvata sul 30-40 da Rublev (fuori il rovescio lungolinea di Alcaraz sulla volée dello spagnolo) che poi tiene il servizio ai vantaggi e torna avanti 5-4 nel primo set.

19:38

Servizio a zero per Alcaraz e aggancio: 4-4

Servizio tenuto a zero e game chiuso con un ace da Carlos Alcaraz, che riaggancia così Andrej Rublev sul 4-4 nelprimo set dell'ottavo di finale in corso sul centrale di Wimbledon.

19:35

Rublev perde il servizio: controbreak dello spagnolo

Controbreak di Alcaraz, che si riavvicina a Rublev: 4-3 per il russo il risultato nel primo set, con lo spagnolo che al cambio di campo andrà in battuta per cercare l'aggancio.

19:30

Reazione di Alcaraz che accorcia le distanze

Reazione di Alcaraz, che tiene il game in battuta trovando due ace e lasciando un solo punto a Rublev: lo spagnolo accorcia le distanze dal russo, che andrà servire sul 4-2.

19:27

Il russo cerca la fuga: break consolidato e 4-1

Sotto 15-30, Rublev rimonta e chiude il game al servizio con tre punti di fila: il russo cerca la fuga allungando sul 4-1, Alcaraz costretto a inseguire nel primo set.

19:23

Break a zero per Rublev che allunga sul 3-1

È di Rublev il primo break della partita: neanche un punto in questo turno di battuta per Alcaraz, con il russo che allunga così sul 3-1 nel primo set.

19:19

Avvio equilibrato: si va avanti 'on serve'

Tenuto anche il secondo turno di battuta da Andrej Rublev che si riporta avanti 2-1 su Carlos Alcaraz: si prosegue on 'serve'.

19:16

Arriva la replica di Alcaraz: 1-1

Arriva la replica di Alcaraz, che tiene il servizio concedendo comunque due punti a Rublev e lo aggancia sull'1-1 in questo avvio di primo set.

19:12

Turno di battuta a zero per Rublev: il primo game è suo

Turno di battuto tenuto a zero da Andrej Rublev, che si porta sull'1-0 costringendo Carlos Alcaraz a inseguire.

19:10

Iniziata la partita: è il russo a servire per primo

Iniziata la sfida tra Carlos Alcaraz e Andrej Rublev sul centrale di Wimbledon: a servire per primo è il russo, con lo spagnolo numero 2 del mondo in risposta.

19:05

Alcaraz e Rublev in campo: dopo il riscaldamento via al match

Carlos Alcaraz e Andrej Rublev sono già in campo sul centrale di Wimbledon: dopo il riscaldamento i due si sfideranno in uno dei match degli ottavi di finale.

18:54

Alcaraz, risposta piccata a Kyrgios: "Se lo dice lui…"

Prima di sfidare Rublev negli ottavi di finale, Alcaraz ha dato una risposta piccata a Kyrgios che confrontandolo con Sinner aveva fatto una battuta sullo spagnolo. APPROFONDISCI

18:48

Sabalenka batte Mertens sul centrale: ora tocca ad Alcaraz e Rublev

Terminata la partita degli ottavi femminili che ha visto la bielorussa Sabalenka superare sul centrale la belga Mertens. Ora toccherà ad Alcaraz e Rublev, pronti a sfidarsi tra poco negli ottavi maschili.

18:39

Il percorso dello spagnolo e del russo fino agli ottavi

Lo spagnolo Alcaraz ha raggiunto gli ottavi in questa edizione di Wimbledon superando nell'ordine l'azzurro Fognini in cinque set al debutto, il britannico Tarvet in tre set nel secondo turno e poi il tedesco Struff in quattro set. Il russo Rublev ha invece esordito battendo in quattro set il serbo Djere, poi in quattro set il sudafricano Harris e infine in tre set il francese Mannarino.

18:29

Alcaraz contro Rublev: i precedenti

Sono tre i precedenti tra Alcaraz e Rublev, con il bilancio di 2-1 in favore dello spagnolo che ha vinto nel Round Robin delle Nitto Atp Finals del 2023 e del 2024, anno in cui il risso ha invece vinto ai quarti del Masters 1000 di Madrid.

18:10

Alcaraz al primo scoglio: c'è Rublev agli ottavi

A caccia di uno storico tris consecutivo, Alcaraz si presenta agli ottavi di finale di Wimbledon carico a mille in vista del match con il russo Rublev, che si svolgerà sul Campo Centrale e che prenderà il via dopo la sfida del femminile tra Sabalenka e Mertens.

Campo Centrale - Wimbledon