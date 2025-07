Sonego diretta ottavi Wimbledon: segui la partita di tennis oggi contro Shelton LIVE

16:44

Sonego mette la freccia: Shelton sotto 2-1

Altro game solido di Lorenzo che sale rapidamente sul 40-0 con il terzo ace della sua partita. Lo statunitense si ferma a 15.

16:41

Shelton pareggia i conti: 1-1 sul Campo 1 con Sonego

Fa tutto lo statunitense, i cui vincenti e gratuiti valgono il 30 pari. Poi, il 22enne di Atlanta, chiude il game con due punti di ottima fattura e ristabilisce la parità nel parziale d'apertura.

16:35

Sonego tiene il servizio e muove il punteggio in avvio di match: 1-0 con Shelton

Ottimo inizio di gara per Lorenzo che, dopo aver perso il primo punto, vince i successivi quattro (con il primo ace) tenendo a 15 il turno di battuta.

16:33

Inizia il match tra Sonego e Shelton

Al via la sfida tra l'azzurro e lo statunitense, valida per gli ottavi di finale del torneo di Wimbledon: si parte con Lorenzo al servizio.

16:27

Sonego e Shelton in campo!

Lorenzo e Ben fanno il loro ingresso sul Campo 1, accolti dagli applausi del pubblico.

16:20

Sonego-Shelton, il possibile avversario ai quarti

Il vincente dell'incontro tra Lorenzo e Ben sfiderà, ai quarti, uno tra Jannik Sinner e Grigor Dimitrov. Possibile dunque tutto azzurro con vista sulla semifinale.

16:10

Wimbledon, finisce Bencic-Alexandrova: tra poco tocca a Sonego

Si chiude dopo quasi due ore il match del singolare femminile tra la svizzera (che vola ai quarti) e la russa sul Campo 1. Ancora pochi minuti di attesa e sarà il turno di Lorenzo Sonego e Ben Shelton.

16:00

Shelton, i precedenti contro i tennisti italiani

Cinque vittorie e tre sconfitte: è questo il bilancio del 22enne di Atlanta contro giocatori italiani nei tornei Major. A livello di tour invece Shelton ha battuto 11 volte gli azzurri, incassando altrettante sconfitte.

15:50

Wimbledon, i precedenti tra tennisti italiani e statunitensi: il bilancio

Quello odierno tra Sonego e Shelton è il 74esimo match del singolare maschile a Church Road tra un tennista azzurro e uno americano nell'era Open (il secondo del 2025, dopo la vittoria di Sonego su Brandon Nakashima al terzo turno). Statunitensi avanti 45-28 nei 73 incontri precedenti.

15:40

Wimbledon, Sonego non vuole smettere di sognare

15:30

Wimbledon, Sonego entra nella storia del tennis italiano: il dato

Il classe 1995 di Torino diventa il quinto giocatore italiano nella storia a raggiungere gli ottavi di finale del singolare maschile a Wimbledon in più occasioni: due le presenze di Lorenzo, datate 2023 e 2025. A pari merito con Sonego c'è Orlando Sirola a quota 2. Poi Matteo Berrettini (3), Jannik Sinner (4) e Nicola Pietrangeli (5).

15:15

Sonego-Shelton, slitta l'inizio del match

Si è appena concluso, sul Campo 1, il primo set del singolare tra la russa Alexandrova e la svizzera Bencic: Belinda avanti 7-6 (4) dopo oltre un'ora di gioco. In corso il secondo parziale: slitta così l'inizio del match tra Sonego e Shelton.

15:10

Wimbledon, il percorso di Shelton

Primo turno: Shelton b. Bolt 6-4, 7-6 (1), 7-6 (4)

Secondo turno: Shelton b. Hijikata (Aus) 6-2, 7-5, 6-4

Terzo turno: Shelton b. Fucsovics (Ung) 6-3, 7-6 (4), 6-2

15:00

Il segreto di Sonego è Sinner: "L'ho visto sulla terrazza e..."

Lorenzo show a Wimbledon: supera Nakashima dopo cinque ore di battaglia, vola agli ottavi di finale dei Championships e svela un retroscena su Jannik. APPROFONDISCI

14:50

Wimbledon, il percorso di Sonego

Primo turno: Sonego b. Faria (Por) 6-3, 6-4, 6-2

Secondo turno: Sonego b. Basilashvili (Geo) 6-1, 6-3, 6-7 (3), 7-6 (4)

Terzo turno: Sonego b. Nakashima (Usa) 6-7 (5), 7-6 (8), 7-6 (2), 3-6, 7-6 (3)

14:40

Sinner, Sonego, Cobolli e la statistica mai vista prima a Wimbledon: momento storico per l'Italia

I tennisti azzurri continuano a macinare record: tagliato un nuovo traguardo nel torneo londinese. LEGGI TUTTO

14:30

Wimbledon 2025, il montepremi

PRIMO TURNO - € 77.220

SECONDO TURNO - € 115.830

TERZO TURNO - € 177.840

OTTAVI DI FINALE - € 280.800

QUARTI DI FINALE - € 468.000

SEMIFINALE - € 906.750

FINALISTA - € 1.778.400

VINCITORE - € 3.510.000

14:20

Sonego-Shelton, i precedenti

Il 22enne statunitense è in vantaggio nei precedenti per 3-1 grazie ai match vinti al Masters 1000 di Cincinnati 2022 e, quest'anno, agli Australian Open e al Roland Garros. L'unico acuto dell'azzurro contro Shelton risale al primo turno all'Open di Francia nel 2023.

14:10

Wimbledon, Sonego-Shelton in tv e streaming

I match della 138ª edizione del torneo di Wimbledon, compreso l'ottavo di finale tra Sonego e Shelton, vengono trasmessi in diretta esclusiva su Sky e in streaming su NOW. Saranno i 11 canali dedicati allo Slam londinese: Sky Sport Tennis, che trasmetterà le partite del Centre Court; Sky Sport Arena, con i match più interessanti degli altri campi; Sky Sport Uno e infine canali Sky Sport dal 251 al 256, rinominati per l’occasione Sky Sport Wimbledon 1-6, oltre Sky Sport 4K. Infine, con Sky Sport Mix si potrà accedere a Diretta Wimbledon.

14:00

Wimbledon, Sonego sfida Shelton sul Campo 1

Il match tra l'azzurro e lo statunitense, valido per gli ottavi di finale dello Slam londinese, è in programma oggi - lunedì 7 luglio - come secondo match di giornata sul Campo 1, al termine dell'incontro del singolare femminile tra la russa Alexandrova e la svizzera Bencic.

Campo 1, Wimbledon