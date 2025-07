Sinner-Shelton diretta Wimbledon: segui i quarti. Tennis oggi LIVE

LONDRA - Il provino con Vasamì ha dato il via libera: Sinner è pronto a giocarsi i quarti di finale a Wimbledon contro Ben Shelton. I dubbi erano tutti legati alle condizioni del gomito dopo quella caduta durante il match con Dimitrov. La prudenza delle ultime ore, limitando gli sforzi, e il test in mattinata però hanno dato esito positivo e il placet a Jannik per scendere in campo contro lo statunitense, vittorioso nel turno precedente contro l'altro azzurro Sonego. Certo, restano le incertezze sulla tenuta fisica che Sinner potrà avere nel corso di una partita che si preannuncia ad alta intensità. Solo il campo dirà. Segui l'avviciamento alla sfida e la diretta dell'incontro.

15:46

Sinner aspetta la Swiatek

Swiatek ha vinto il primo set 6-2, il secondo invece è ancora in bilico: 5-4 per la polacca contro Samsonova. Sinner aspetta ancora... Segui qui il LIVE della partita femminile.

15:34

Sinner e quella preoccupazione confessata

"Un po' di preoccupazione c'è. Vediamo come reagisco al risveglio. Farò dei check e una risonanza magnetica per vedere se c'è qualcosa di serio per poi capire, in caso, come sistemare il problema". Così, nelle interviste post gara contro Dimitrov in conferenza stampa, Sinner, a proposito del problema al gomito destro.

15:20

Cosa deve migliorare Sinner contro Shelton

Dopo l’ottavo con Dimitrov, Sinner ha la consapevolezza di dover fare una partita migliore in risposta, a maggior ragione per la crescita di Shelton nello scambio da fondo. Un giocatore che continua ad aggiungere armi al proprio arsenale. A prescindere dalla condizione, non si prospetta una sfida facile.

15:11

La grande chance di Shelton contro Sinner

Ci sarà un rivale ben agguerrito. Il fresco Top 10 Ben Shelton, un anno più giovane di Sinner, è ancora altalenante nelle 52 settimane, ma nei Major sembra in grado di cambiare marcia. A Melbourne la semifinale l’ha persa proprio contro il numero uno del mondo, mentre a Parigi ha disputato un ottimo ottavo contro il futuro campione Alcaraz. Vista la situazione, potrebbe essere la sua grande chance, contro un rivale che ha battuto una sola volta - nel primo confronto di Shanghai 2023 - prima di incassare 5 sconfitte di fila, compresa quella sull’erba di Wimbledon lo scorso anno (6-2 6-4 7-6 agli ottavi).

15:00

Il problema al gomito dopo l'uscita di Badio: la risposta di Sinner

I più pessimisti hanno provato a sottolineare come l'assenza del fisioterapista Ulises Badio possa pesare, ma Sinner aveva già gettato acqua sul fuoco dopo l'ottavo di finale di due giorni fa: "L’ATP ha buoni fisioterapisti e c’è un ottimo dottore, non sarà un problema".

14:49

Come arriva Sinner alla sfida con Shelton

La giornata di ieri di Sinner è iniziata con la risonanza magnetica, annunciata in conferenza stampa pochi istanti dopo lo sfortunato ritiro di Grigor Dimitrov per l'infortunio al pettorale destro. Jannik, a sua volta, aveva lasciato l'All England Lawn Tennis and Croquet Club con il ghiaccio sul gomito. Poi, però, più nulla: dopo l’esame non è trapelata alcuna informazione. Un allenamento outdoor era stato inizialmente programmato, salvo poi essere cancellato. Con l’arrivo del tardo pomeriggio hanno iniziato a circolare voci su una sessione al coperto, nelle strutture dell’AELTC Indoor Tennis Centre, lontano da occhi indiscreti. La conferma è arrivata a ESPN da Darren Cahill, coach di Jannik e storico opinionista dell’emittente americana: "Jannik voleva toccare la palla e lo abbiamo fatto per una ventina di minuti indoor". Oggi, poi, il nuovo test con Vasamì che ha dato il via libera.

14:39

Sinner in campo dopo Swiatek-Samsonova

Sale l'attesa per Sinner, che scenderà in campo dopo la sfida tra Swiatek e Samsonova, impegnate adesso nel corso primo set.

14:27

Sinner: "Rispondere a Shelton è la prima cosa"

"Rispondere al meglio al suo servizio sarà la prima cosa da fare contro di lui. È migliorato molto da fondo e lo ha dimostrato anche a Parigi, giocando un grande match contro Alcaraz. Sa giocare su ogni superficie e so che sarà una sfida complicata. Ma quello è un altro problema: adesso la cosa più importante è capire come sto e recuperare al 100 per 100", così aveva parlato Sinner del suo avversario e della sua condizione fisica dopo il match vinto contro Dimitrov.

14:20

I precedenti tra Sinner e Shelton

I precedenti sono totalmente a favore di Sinner, che ha vinto cinque volte su sei contro Shelton. Solamente nel 2023, a Shanghai, l'americano è riuscito a trionfare. Per il resto, è sempre stato l'azzurro a imporsi: a Vienna nel 2023, a Indian Wells, Shanghai e Wimbledon nel 2024 e agli Australian Open nel 2025.

14:20

A che ora e dove vedere in tv Sinner

Sinner e Shelton si contenderanno il passaggio in semifinale. Il match inizierà sul Court 1 al termine della sfida tra Iga Swiatek e Liudmila Samsonova, dunque presumibilmente non prima delle 15:30. Ecco dove sarà possibile seguire la partita in diretta tv.

