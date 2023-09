Diretta Europei volley, Italia-Svizzera: segui la partita LIVE 

L'Italvolley di De Giorgi fa tappa ad Ancona dopo i successi a Bologna e a Perugia per affrontare la Svizzera. Il pass per gli ottavi è già in tasca ma l'Italia non vuole fermarsi. L'obiettivo è replicare le prestazioni magistrali delle sfide contro Belgio , Estonia e Serbia per ottenere un'altra vittoria e continuare a sognare.

21:40

Italia-Svizzera 25-19: agli azzurri il primo set

Ottimo primo set dell'Italia, Svizzera quasi mai in partita.

21:39

Italia-Svizzera 24-18

Che muro di Mosca, ora l'Italia ha il set point.

21:38

Italia-Svizzera 23-18

Diagonale terrificante di Micheletto, gli azzurri a 2 punti dal set.

21:38

Italia-Svizzera 22-18

Regalo di Lavia, palla spedita fuori con un diagonale.

21:36

Italia-Svizzera 22-17

Mosca punto fantastico, l'Italia mette a segno il 22-17.

21:36

Italia-Svizzera 21-17

Ottimo diagonale della Svizzera dopo un miracolo di Balaso, punto agli elvetici.

21:35

Italia-Svizzera 21-15

L'Italia non si ferma: vantaggio implementato con la Svizzera.

21:35

Italia-Svizzera 20-15

Attacco dell'Italia, muro della Svizzera e palla fuori.

21:34

Italia-Svizzera 19-14

Ottimo punto dell'Italia, attacco dalla seconda linea spaventoso di Giannelli.

21:33

Italia-Svizzera 18-13

Romanò spedisce fuori e la Svizzera ottiene un punto dopo molti scambi a secco.

21:32

Italia-Svizzera 18-12

Diagonale azzurra, il muro svizzero tocca e la palla va fuori: altro punto dell'Italia.

21:31

Italia-Svizzera 17-12

Ottimo muro azzurro, ennesimo punto dell'Italia e altro timeout chiamato dalla Svizzera.

21:30

Italia-Svizzera 16-12

Ace terrificante di Romanò, il tiro è potentissimo sul servizio.

21:29

Italia-Svizzera 15-12

Ora è la Svizzera a chiamare il timeout: gli elvetici devono riorganizzare le idee.

21:29

Italia-Svizzera 14-12

Romanò segna il +2 dell'Italia con una super schiacciata.

21:28

Italia-Svizzera 12-12

Un punto a testa ora, le squadre rispondono colpo su colpo.

21:27

Italia-Svizzera 12-11

Reazione azzurra, ottima schiacciata dell'Italia e la Svizzera non può nulla.

21:26

Italia-Svizzera 11-11

Giannelli schiaccia fuori e consegna il punto. De Giorgi chiama il time out per riprendere in mano la squadra.

21:25

Italia-Svizzera 11-10

La Svizzera sembra aver preso le misure agli azzurri.

21:24

Italia-Svizzera 10-8

La Svizzera si difende bene dal servizio dell'Italia, doppio scambio e schiacciata: che punto degli elvetici!

21:23

Italia-Svizzera 9-7

Sanguinetti al servizio, troppa forza: palla fuori e punto agli elvetici

21:21

Italia-Svizzera 8-6

Dopo un lungo scambio la Svizzera mette a segno il punto, non va il muro dell'Italia: palla fuori dopo la schiacciata elvetica.

21:21

Italia-Svizzera 7-4

Lungolinea perfetto di Sanguinetti, ottimo punto azzurro.

21:20

Italia-Svizzera, 6-4

Mosca batte ma la svizzera difende bene e schiaccia, gli azzurri cedono il punto.

21:19

Italia-Svizzera 5-2, Mosca mette a segno il punto

Bene il giocatore dell'Italia, ottima schiacciata e 5-2.

21:18

Italia-Svizzera 3-2

La Svizzera fatica sotto gli attacchi dell'Italia, prova una schiacciata l'elvetico ma colpisce la rete.

21:17

2-2 La Svizzera risponde al doppio vantaggio dell'Italia

La Svizzera reagisce al doppio svantaggio, raggiunge l'Italia e pareggia.

21:17

1-0 Italia, subito bene il muro

L'Italia fa capire subito in che direzione andrà la partita e realizza il primo punto con un muro.

21:16

Inizia la partita

La partita dell'Europeo inizia, il primo servizio sarà dell'Italia

21:15

Esordio per Sanguinetti e Mosca

Per l'Italia doppio esordio, De Giorgi ha deciso: giocheranno dall'inizio Mosca e Sanguinetti

21:10

Suona l'inno dell'Italia

Emozioni forti. ecco l'inno dell'Italia, gli azzurri lo intonano e sembrano più carichi che mai.

21:08

La classifica del girone A dell'Italia

Italia 9 pt, Serbia 9 pt, Germania 8 pt, Estonia 2 pt, Belgio 1 pt, Svizzera 1 pt.

21:03

Egonu out dalle convocate del preolimpico

20:50

Le sedi dell'Europeo

Le partite della fase a gironi si disputano in Italia, Bulgaria, Israele e Macedonia del Nord. Nonostante questo gli azzurri hanno già la consapevolezza di giocare tutte le sfide a gironi e a eliminazione diretta nel nostro paese

20:47

Il calendario dei gironi dell'Italia

Lunedì 28 agosto: Belgio-Italia 0-3; Giovedì 31 agosto: Estonia-Italia 0-3; Venerdì 1 settembre: Serbia-Italia 0-3; Lunedì 4 settembre: Italia-Svizzera alle 21.15; Mercoledì 6 settembre: Germania-Italia alle 21:15

20:43

L'intervista a Balaso

20:41

Tutti i gironi dell'Europeo

Pool A: Italia, Svizzera, Serbia, Germania, Belgio, Estonia

Pool B: Bulgaria, Finlandia, Slovenia, Ucraina, Croazia, Spagna

Pool C: Macedonia, Montenegro, Polonia, Olanda, Rep. Ceca, Danimarca

Pool D: Israele, Romania, Francia, Turchia, Portogallo, Grecia

20:40

Girone A, le partite giocate

Giocate: Belgio-ITALIA 0-3; Germania-Estonia 3-0, Svizzera-Serbia 0-3, Serbia-Belgio 3-1, Estonia-ITALIA 0-3, Germania -Svizzera 3-0, Serbia-ITALIA 0-3, Estonia-Svizzera 3-2, Belgio-Germania 2-3.

20:30

Italia-Svizzera, dove vederla in tv

Ancona, PalaRossini