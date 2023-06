Gaggini torna ad essere un giocatore di Monza

MONZA- La seconda linea della Vero Volley Monza torna ad essere di competenza di Marco Gaggini, talentuoso libero classe 2002 cresciuto al Consorzio Vero Volley e reduce da una ottima stagione in SuperLega Credem Banca con Verona. Forte in ricezione, rapido in difesa e solido tecnicamente e mentalmente, l'atleta nato a Varese è pronto a rientrare nel club che l'ha lanciato ai massimi livelli del volley nazionale e continentale.



Dopo 31 presenze fatte registrare con la squadra scaligera nell'annata sportiva 22/23, la prima da titolare, conclusa con una media in ricezione di 25,6% e 119 set giocati, il libero punta a confermarsi con la formazione rossoblù, accompagnata anche grazie alle sue giocate, nella stagione 21/22, alla conquista del primo titolo continentale del Consorzio nel settore maschile: la CEV Cup 2022.



Tra le curiosità che riguardano Gaggini, cresciuto nelle giovanili della realtà monzese (tre anni di Serie B alternati alle formazioni Under), c'è anche uno Scudetto Under 16 conquistato a Torino nella stagione 2017/2018, in cui è stato nominato MVP della competizione, proprio con Massimo Eccheli, lo stesso allenatore che l'ha guidato due stagioni fa e continuerà a farlo la prossima tra Italia ed Europa (nella CEV Challenge Cup 2024).