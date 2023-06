Monza preleva da Taranto Ibrahim Lawani

MONZA- Primo ingresso nel roster della Vero Volley Monza in vista del prossimo campionato di Superlega. La squadra della presidente Marzari punta sul ventunenne francese Ibrahim Lawani, opposto che è arrivato nel nostro campionato lo scorso gennaio mettendosi in particolare evidenza nelle file della Gioiella Prima Taranto guidando con i suoi lampi alla salvezza la formazione rossoblu (6 presenze di grande intensità, arricchite da 132 punti, 8 ace e 6 muri con il 53,6% in attacco). Tra i punti di riferimento delle rappresentative giovanili della Francia, Lawani era pronto a fare il salto in nazionale seniores proprio per la VNL 2023, ma un infortunio al piede non gli ha permesso di esserci. In brianza farà reparto con il canadese Arthur Szwarc.