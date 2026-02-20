Il 21° turno si apre con il big match Verona-Perugia

ROMA -Tanta attesa e punti pesanti in palio nel penultimo turno della Regular Season di SuperLega Credem Banca . Sabato 21 e domenica 22 febbraio 2026 è in programma la 21ª giornata della prima fase. Con già noti i nomi delle otto squadre ammesse ai Play Off e con Grottazzolina già retrocessa, tutti gli occhi sono puntati sullo scontro diretto che potrebbe già decidere la vincitrice della stagione regolare, con pass diretto per la CEV Champions League. Da monitorare i piazzamenti nel ranking dei Play Off.

La due-giorni di SuperLega Credem Banca serve il dessert come antipasto grazie al remake della Semifinale di Del Monte® Coppa Italia. La grande sfida tra Rana Verona, seconda in classifica, e Sir Susa Scai Perugia, capolista a +4 sugli scaligeri, va in scena sabato 21 febbraio, alle 20.30, con diretta DAZN. Il team veneto ha acquisito ulteriore fiducia dopo la conquista della coppa nazionale, gli umbri sono tornati implacabili dominando la Pool C di CEV Champions League con tanto di 3-0 corsaro a Berlino e pass per i Quarti di Finale. Il calendario prevede gli altri cinque incontri nel corso di domenica 22 febbraio. Alle 17.00, con diretta DAZN in terra pontina, una Cisterna Volley priva di Filippo Lanza, dopo l’addio dell’esperto schiacciatore, cerca gli ultimi punti in stagione regolare. Nel Lazio si presenta Cucine Lube Civitanova, che è sesta in classifica con poche possibilità di approdare in quinta posizione, ma si è rinforzata mentalmente con la vittoria della Pool E di CEV Champions League, chiusa con la ciliegina del colpo di reni al tie-break contro Varsavia senza l’indisponibile Eric Loeppky. Tre le sfide in simultanea alle 18.00. Punti chiave in palio alla Kioene Arena con diretta esclusiva VBTV tra Sonepar Padova e MA Acqua S.Bernardo Cuneo, squadre separate da un punto, con i patavini per ora noni in classifica, ma già esclusi dai Play Off Scudetto. In campo alla stessa ora, sempre con diretta esclusiva VBTV, la già retrocessa Yuasa Battery Grottazzolina e Valsa Group Modena, che può ancora insidiare il terzo posto di Trento, ma deve anche guardarsi le spalle da Piacenza che è quinta con un punto di ritardo sui canarini. Proprio Gas Sales Bluenergy Piacenza e Itas Trentino si ritrovano sotto rete al PalaBanca Sport per giocarsi punti importanti dopo le partite europee, nel remake dell’altra Semifinale di Del Monte® Coppa Italia andata in scena a Bologna non più tardi di due settimane fa, che nell’occasione premiò Trento. Gli emiliani si sono qualificati per i Quarti di CEV Cup eliminando i polacchi dello JSW Jastrzebski Wegiel, mentre i dolomitici sono stati sconfitti ad Ankara dallo Ziraat, chiudendo al secondo posto la Pool A, con approdo alla Fase Play Off per raggiungere i Quarti. Il turno di campionato si chiude in bellezza con la diretta DAZN delle 19.00. All’Opiquad Arena il penultimo turno riserva il derby lombardo tra Vero Volley Monza, già certa di chiudere ottava e di andare a Perugia o a Verona per il primo turno di Play Off, e Allianz Milano, settima in SuperLega, con ancora qualche spiraglio di acciuffare il sesto posto. I meneghini in Challenge Cup hanno invece eliminato nei Quarti Norwid Czestochowa nonostante la sconfitta al tie-break tra le mura amiche al ritorno. Tutte le sfide sono visibili su VBTV.

TUTTE LE SFIDE-

Rana Verona - Sir Susa Scai Perugia

Il remake della Semifinale di Del Monte® Coppa Italia coincide con la sfida n. 46 tra Rana Verona e Sir Susa Scai Perugia. Predominio dei Block Devils nei precedenti con 35 vittorie a 10, ma gli ultimi tre scontri diretti sono stati vinti dagli scaligeri. Il 3-0 firmato in Coppa Italia è arrivato dopo tre faccia a faccia chiusi al tie-break tra i due team. Alla Sir basta una vittoria per il 1° posto aritmetico in Regular Season, con vista sulla Champions League grazie all’assegnazione di un pass per la prima piazzata al termine della prima fase, mentre il team di Fabio Soli vuole sfruttare il fattore campo per ridurre i 4 punti di svantaggio e giocarsi le ultime chance di sorpasso nell’ultimo turno. Tanti gli ex veronesi tra i bianconeri: in campo da Massimo Colaci, Donovan Dzavoronok, Marco Gaggini e Sebastian Solé (traguardo dei 2.000 attacchi vincenti in Serie A a -5, dei 2.000 punti e dei 100 ace nelle stagioni regolari a -3 e -1), in panchina coach Angelo Lorenzetti. Da una parte Noumory Keita è a 9 attacchi vincenti dai 300 stagionali e a 4 muri dai 100 nella categoria, dall’altra Wassim Ben Tara è a 5 attacchi vincenti dai 300 nella Regular Season 2025/26.

PRECEDENTI: 45 (10 successi Rana Verona, 35 successi Sir Susa Scai Perugia)

EX: Massimo Colaci a Verona nel 2008/09, 2009/10; Donovan Dzavoronok a Verona nel 2023/24, 2024/25; Marco Gaggini a Verona nel 2022/23; Sebastian Solé a Verona nel 2018/19, 2019/20 - Allenatori: Angelo Lorenzetti a Verona nel 2006/07

Fabio Soli (Allenatore Rana Verona)- « Credo che la partita della Semifinale di coppa sia stata la migliore che abbiamo giocato quest’anno, un match di grande importanza dove abbiamo raggiunto il massimo anche nei fondamentali che di solito non rendiamo al meglio, come muro e difesa. Dalla partita di domani mi aspetto una battaglia, una Perugia che verrà qui memore delle due sconfitte di quest’anno e noi dobbiamo solo rimettere in campo la nostra migliore pallavolo per poterli affrontare, cercando anche di adattarci ad eventuali cambi che faranno ».

Massimo Colaci (Sir Susa Scai Perugia)- « Si tratta di una partita importante, soprattutto per il nostro percorso. È vero che siamo lì e ormai è un nostro obiettivo cercare di arrivare primi, però si tratta anche di un altro test importante, una di quelle partite belle da giocare, a Verona, contro quella che io reputo, insieme a Trento, la squadra più forte del campionato. Cercheremo di goderci quest’altra partita. Verona è una squadra che ha un’eccellenza per quanto riguarda l’attacco perché hanno dei numeri “fenomenali” e in più la battuta è un loro punto di forza, lo abbiamo visto in Coppa Italia e durante l’arco di tutta la stagione, soprattutto in alcuni giocatori la battuta è di altissimo livello e in grado di portare tanti break. Come quasi sempre accade nella pallavolo, la sfida tra battuta e ricezione risulterà decisiva ».

Cisterna Volley - Cucine Lube Civitanova

Al settimo tentativo e con il fattore campo favorevole, Cisterna Volley vuole fermare per la prima volta una Cucine Lube Civitanova che quest’anno in trasferta ha concesso tanto alle squadre rivali. Certi della salvezza e senza più il veterano Filippo Lanza nel roster, i pontini possono permettersi il lusso di giocare senza pensieri, con la certezza di centrare l’accesso ai Play Off 5° Posto. I vicecampioni d’Italia possono blindare il sesto posto con 1 punto, ma l’indole della Lube è quella di cercare sempre il massimo; quindi, è lecito attendersi una lotta serrata, anche se le basi per una rimonta sulla quinta piazza sono legate al risultato di Piacenza. Un solo ex in campo, Enrico Diamantini, che potrebbe festeggiare la sua gara n. 400 in carriera contro la squadra con cui per anni ha fatto incetta di trofei nazionali e internazionali. Tra i padroni di casa Daniele Mazzone è a 5 muri dai 600 nelle stagioni regolari. Tra gli ospiti, in caso di rientro dopo l’assenza nel match infrasettimanale di Champions League, Eric Loeppky potrebbe raggiungere i 200 attacchi vincenti stagionali, ora a -12.

PRECEDENTI: 6 (6 successi Cucine Lube Civitanova)

EX: Enrico Diamantini a Lube nel 2010/11, 2012/13, 2018/19, 2019/20, 2020/21, 2021/22, 2022/23, 2023/24

Marko Podrascanin (Cucine Lube Civitanova)- « Veniamo da tre tie-break, tra campionato e Champions League, e nell'ultima gara siamo cresciuti a livello di approccio. Al di là della classifica della Regular Season, che ci vede al sesto posto e con pochi margini di rimonta, dobbiamo affrontare le ultime due gare della prima fase pensando a mettere a punto il nostro gioco. Siamo tra le prime 8 squadre d'Europa, risultato non scontato, siamo in Final Four di Supercoppa e abbiamo il pass per i Play Off Scudetto. A Cisterna vogliamo vincere, ma sarà importante proseguire la crescita. Solo così lotteremo su più fronti! ».

Efe Bayram (Cisterna Volley)- « La nostra volontà è di chiudere bene la Regular Season, onorando le due gare che mancano, a partire dalla prossima contro una grande squadra: la Lube è un avversario di valore, e lo potremo affrontare mentalmente più liberi senza avere assilli di classifica, con la possibilità di giocare la nostra pallavolo cercando di divertirci e, naturalmente, di fare il possibile per dare un’ulteriore soddisfazione ai nostri tifosi. Mi aspetto un palazzetto pieno di gente per quella che dovrà essere una bella giornata di sport per Cisterna. Dopo aver raggiunto la salvezza, con una buonissima prestazione, vogliamo dimostrare a noi stessi che il lavoro fatto da agosto in poi ci ha permesso di fare progressi importanti. Per me, come primo anno da capitano, è stato fondamentale centrare l’obiettivo, ho sempre cercato di dare il massimo dentro e fuori dal campo. E ci tengo a ringraziare Pippo Lanza, mi ha aiutato in questo percorso, dall’alto della sua esperienza è stato un modello importante per me, gli auguro di fare bene in Cina ».

MA Acqua S.Bernardo Cuneo - Sonepar Padova

Zero pressioni, tanta voglia di divertirsi e far divertire i tifosi. MA Acqua S.Bernardo Cuneo e Sonepar Padova si misurano sotto rete per la seconda volta dopo il tie-break mozzafiato vinto dai patavini alla Kioene Arena nel girone di andata. Il sogno dei Play Off Scudetto è svanito con qualche giornata di anticipo rispetto alla fine della Regular Season, ma la permanenza nella categoria e i Play Off 5° Posto sono allo stesso tempo stimoli e gratificazioni per le due rivali separate da una sola lunghezza in classifica. La formazione veneta, veterana della SuperLega, è nona a quota 15, mentre il sodalizio piemontese che ha riportato in città il grande volley ha saputo confermarsi a 14 punti insieme a Cisterna, seppur con una vittoria in meno rispetto al team pontino. Da una parte Lorenzo Codarin è a 3 muri dai 600 e a 5 ace dai 200 in carriera, mentre Claudio Cattaneo è a 4 ace dai 100. Anche gli ospiti mirano a record importanti in carriera: Tim Held è a 10 attacchi vincenti dai 1.500, Mattia Orioli a 11 attacchi vincenti dai 1.000, Tommaso Stefani a 15 punti dai 1.000.

PRECEDENTI: 1 (1 successo Sonepar Padova)

EX: Nessuno

Jacopo Cuttini (Allenatore Sonepar Padova)- « Sappiamo che mancano pochi giorni alle ultime due partite di campionato. È tutto molto veloce e non c’è il tempo per fare grandi interventi dal punto di vista tecnico o tattico. Ci aspettano due partite molto impegnative: la trasferta di Cuneo e poi Piacenza in casa. Rientreremo con tempi stretti e dovremo prepararci subito per la gara successiva. In questo momento dobbiamo puntare sull’energia mentale, sull’aggressività e sull’attenzione. Non abbiamo nulla da perdere in termini di classifica: vogliamo chiudere bene un campionato in cui questo gruppo ha lavorato tanto, meritandosi di concluderlo con due prestazioni combattute ».

Yuasa Battery Grottazzolina - Valsa Group Modena

Sarà un ultimo valzer da vivere tutto d’un fiato, con il cuore pieno e lo sguardo fiero. Per la penultima giornata di regular season di Superlega Credem Banca, l’ultima davanti al proprio pubblico, la Yuasa Battery Grottazzolina torna sul taraflex del PalaSavelli per affrontare la Valsa Group Modena nel match in programma domenica 22 febbraio, alle ore 18:00.

La classifica ha già emesso il suo verdetto: Grottazzolina ripartirà dalla Serie A2. Ma guai a leggere questa sfida con malinconia, perché le due stagioni in massima serie hanno rappresentato un onore immenso per una realtà nata nel 2009, cresciuta passo dopo passo, e capace di trasformare un sogno territoriale in un progetto credibile, solido, rispettato. Con un PalaSavelli che, raccogliendo il testimone del PalaGrotta, nell’ultimo biennio è diventato casa vera, teatro di sfide memorabili contro le squadre più forti d’Italia – alcune anche del mondo – e palcoscenico calcato da campioni di caratura mondiale.

PRECEDENTI: 4 (1 successo Yuasa Battery Grottazzolina, 3 successi Valsa Group Modena)

EX: Dragan Stankovic a Modena nel 2020/21, 2021/22, 2022/23, 2023/24, 2024/25

Massimiliano Ortenzi (Allenatore Yuasa Battery Grottazzolina)- « Una gara particolare questa per noi, una novità se vogliamo visto che è la prima che giochiamo con un verdetto ormai scritto. Approfitteremo per aprire le porte del palas a tutto il nostro settore giovanile, credo sia un giusto riconoscimento per tutto il movimento. Cercheremo di giocare la nostra migliore pallavolo come abbiamo fatto a Trento per onorare fino in fondo il nostro cammino di Superlega ».

Luke Perry (Valsa Group Modena)- « Grottazzolina sta attraversando un buon momento nonostante la retrocessione, non ha nulla da perdere e i loro giocatori saranno motivati per dare il massimo. Siamo pronti e concentrati solo su noi stessi. Ragioniamo partita dopo partita, noi pensiamo a lavorare e ad affrontare al meglio ogni avversario ».

Gas Sales Bluenergy Piacenza - Itas Trentino

Nel turno dei big match rispondono all’appello Gas Sales Bluenergy Piacenza e Itas Trentino per la sfida n. 29 (22 vittorie a 6 per l’Itas) dopo la Semifinale di Del Monte® Coppa Italia. Con una vittoria il team di casa può pensare in grande visto che le 4 lunghezze di distanza da Trento e il punto di ritardo nei confronti di Modena lasciano spazio alla rimonta. Tre ex trentini nella metà campo emiliana: Dante Boninfante, che ha trascorsi nello staff gialloblù, Gianluca Galassi, non a referto nell’ultima gara contro Perugia, e il libero Domenico Pace. Marcelo Mendez deve fare a meno dell’indisponibile Alessandro Michieletto, oltre a monitorare le condizioni di Flavio, a referto in Champions soltanto come libero causa lombalgia, ma ha riabbracciato Daniele Lavia (a 25 punti dai 3.000 in carriera), già in doppia cifra. La Gas Sales Bluenergy è in palla, l’Itas non è al suo migliore momento stagionale, ma quando due squadre di valore si incrociano tutto è possibile. Da una parte Alessandro Bovolenta cerca il punto n. 300 nella Regular Season 2025/26 e i 5 attacchi vincenti che lo separano dai 300, Francesco Comparoni vuole il punto n. 500 in Regular Season. Theo Faure è a 21 punti dai 300 nella Regular Season 2025/26.

PRECEDENTI: 28 (6 successi Gas Sales Bluenergy Piacenza, 22 successi Itas Trentino)

EX: Gianluca Galassi a Trento nel 2014/15; Domenico Pace a Trento nel 2022/23, 2023/24 - Allenatori: Dante Boninfante a Trento nel 2017/18, 2018/19, 2019/20

Francesco Comparoni (Gas Sales Bluenergy Piacenza)- « Ci attende una partita sicuramente difficile, brucia ancora tanto la sconfitta al tie-break nella Semifinale di Coppa Italia e la voglia di tutti noi è quella di rifarci. Sia noi sia Trento veniamo da un turno infrasettimanale di coppe europee ma giocare certe partite dà tanta carica. Credo sarà una bella partita, i dettagli faranno la differenza. Ci si avvicina al momento clou della stagione, vogliamo cercare la migliore posizione sulla griglia dei Play Off ».

Daniele Lavia (Itas Trentino)- « Domenica a Piacenza ci attende una partita fondamentale per il nostro futuro anche nei Play Off; sarà un impegno difficilissimo perché la Gas Sales è in un buon momento di forma come dimostra la sconfitta solo al tie break sul campo di Perugia; daremo il massimo per ottenere un risultato positivo ».

Vero Volley Monza - Allianz Milano

Il 21° turno si chiude con il 29° derby lombardo. In Brianza, all’Opiquad Arena, Vero Volley Monza ospita Allianz Milano, avanti nei precedenti con 17 vittorie a 11, grazie anche al 3-1 firmato nel girone di andata del torneo in corso. Rispettivamente ottava e settima forza della classifica, le due squadre hanno di fronte un cammino definito ai Play Off Scudetto. La squadra brianzola se la vedrà in Gara 1 dei Quarti a Perugia o a Verona. Gli ambrosiani, invece, per soffiare alla Lube il sesto posto ed evitare la seconda forza del torneo, dovrebbero vincere da tre punti le ultime due partite della prima fase sperando che i vicecampioni d’Italia non muovano la classifica. Quattro gli ex in campo, due per parte: i centrali Jacopo Larizza e Leandro Mosca, ma anche Gabriele Di Martino e Fernando Kreling. Da una parte Erik Rohrs è a 9 punti dai 200 nella Regular Season 2025/26, mentre Martin Atanasov è a 10 punti dai 200 stagionali, sul fronte opposto il bomber Ferre Reggers è a 3 punti dai 400 stagionali. Inoltre, Tommaso Ichino è a 10 punti dai 500 nelle stagioni regolari.

PRECEDENTI: 28 (11 successi Vero Volley Monza, 17 successi Allianz Milano)

EX: Jacopo Larizza a Milano nel 2024/25; Leandro Mosca a Milano nel 2020/21, 2021/22; Gabriele Di Martino a Monza nel 2022/23, 2023/24, 2024/25; Fernando Kreling a Monza nel 2022/23, 2023/24, 2024/25

Thomas Beretta (Vero Volley Monza)- « C'è molta soddisfazione per il raggiungimento dei Play Off. Ci sono stati degli alti e bassi durante la stagione, ci abbiamo messo un po' a trovare la quadra ma non abbiamo sbagliato quasi mai le partite importanti per il nostro percorso. Siamo riusciti a vincere anche contro squadre di alta classifica. Si tratta di una rivincita dopo le difficoltà della passata stagione? Non la definirei così considerato che ci sono diversi giocatori nuovi rispetto all'anno scorso, quando si sono presentati un po' di problemi che abbiamo subìto invece di reagire e risolverli. Momenti difficili non sono mancati anche durante questo campionato, però siamo riusciti a venirne fuori. Questo è fondamentale per una squadra che deve crescere e che è giovane. Penso ad esempio a Velichkov, che ha risposto in maniera spettacolare quando chiamato in causa. Lo stesso vale per Frascio, mvp dell'ultima partita. Guardando avanti, domenica abbiamo un derby da giocare e, seppur non conti molto per la classifica, resta una partita speciale. Mi aspetto un incontro carico di agonismo, vorremmo regalare ai tifosi una delle partite più divertenti della stagione. Dobbiamo dare spettacolo per il pubblico che ci sostiene sempre ».

Fernando Kreling (Allianz Milano)- « Ho già giocato questo derby, ma avevo indosso l’altra maglia. È sempre bello scendere in campo in queste sfide particolari. Sappiamo che in questa fase della stagione regolare non si possono cambiare tante cose: ormai la classifica si è definita, noi siamo settimi e loro ottavi. Entrambi ci giocheremo tutto nei Play Off. Però noi andiamo a Monza sulla scia della qualificazione in Semifinale di Challenge e con il pensiero di disputare una bella partita per tutto il pubblico e, possibilmente, di portare punti a casa ».

PROGRAMMA E ARBITRI DELLA 21ª GIORNATA–

Sabato 21 febbraio 2026, ore 20.30

Rana Verona – Sir Susa Scai Perugia Arbitri: Cesare Stefano, Luciani Ubaldo

Domenica 22 febbraio 2026, ore 17.00

Cisterna Volley – Cucine Lube Civitanova Arbitri: Goitre Mauro Carlo, Gaetano Antonio

Domenica 22 febbraio 2026, ore 18.00

MA Acqua S.Bernardo Cuneo – Sonepar Padova Arbitri: Piana Rossella, Simbari Armando

Domenica 22 febbraio 2026, ore 18.00

Yuasa Battery Grottazzolina – Valsa Group Modena Arbitri: Salvati Serena, Armandola Cesare

Domenica 22 febbraio 2026, ore 18.00

Gas Sales Bluenergy Piacenza – Itas Trentino Arbitri: Carcione Vincenzo, Zavater Marco

Domenica 22 febbraio 2026, ore 19.00

Vero Volley Monza – Allianz Milano Arbitri: Puecher Andrea, Marconi Michele

LA CLASSIFICA-

Sir Susa Scai Perugia 52, Rana Verona 48, Itas Trentino 44, Valsa Group Modena 41, Gas Sales Bluenergy Piacenza 40, Cucine Lube Civitanova 35, Allianz Milano 29, Vero Volley Monza 22, Sonepar Padova 15, Cisterna Volley 14, MA Acqua S.Bernardo Cuneo 14, Yuasa Battery Grottazzolina 6.