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Gamba e Scopelliti sospesi dall'antidoping

Gamba e Scopelliti sospesi dall'antidoping

I due giocatori della neo promossa Tinet oggetto di misura temporanea e cautelare legata ai controlli effettuati durante l'ultimo campionato. Ai due atleti viene contestata la presunta violazione dell'articolo 2.1 del codice sportivo
1 min
TagsGambaScopellitiTinet

PORDENONE- Dalla gioia per la storica promozione in Superlega a un momento di attesa e delicatezza. Il tribunale italiano antidoping ha disposto la sospensione cautelare dei giocatori della Tinet Prata di Pordenone Kristian Gamba e Simone Scopelliti.

Si tratta di una misura temporanea e cautelare legata ai controlli effettuati durante l'ultimo campionato. Ai due atleti viene contestata la presunta violazione dell'articolo 2.1 del codice sportivo antidoping (responsabilità oggettiva sulle sostanze riscontrate).

La nota della società

« In merito alla comunicazione della sospensione cautelare degli atleti Kristian Gamba e Simone Scopelliti da parte del Tribunale Nazionale Antidoping, Volley Prata attende quelle che saranno le decisioni degli organi preposti. In questi casi la responsabilità è personale dell’atleta e la società si augura che la situazione si possa risolvere al meglio. In merito a illazioni già circolate si ricorda che non sono in dubbio risultati sportivi acquisiti. Nel frattempo i due atleti hanno già iniziato l’iter necessario per sostenere le proprie ragioni nelle sedi opportune ».

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