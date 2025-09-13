Mondiali atletica diretta Tokyo, segui Jacobs e Battocletti oggi LIVE

Si alza il sipario sui Mondiali di atletica leggera a Tokyo con la prima giornata di gare. Nella notte italiana è arrivata anche la prima medaglia azzurra con Antonella Palmisano . Alle ore 11 italiane è ripartito il programma di gare, con tanta attesa per gli alteti azzurri tra cui il ritorno di Jacobs , in pista per i 100 metri, e la finale di Battocletti nei 10.000 metri. Segui tutte le gare in diretta su Il Corriere dello Sport - Stadio.

15:03

+++ Pazzesca Battocletti: argento meraviglioso +++

Nadia Battocletti, meraviglioso: argento che brilla, stupenda. E primato italiano

15:00

Ultimo giro, Battocletti quarta

Ultimo giro, Battocletti quarta. Non molla niente, spinge, ma è durissima per una medaglia

14:55

Mondiali di atletica di Tokyo, Battocletti soffre ma resiste: finale più veloce di Parigi

Nadia Battocletti soffre ma tiene il passo. La finale è più veloce rispetto a quella di Parigi, l'azzurra cerca di non cadere nella trappola delle keniane che la invitano a tirare. Ma lei non va

14:52

Battocletti, l'unica europea

Nadia Battocletti, due keniane e tre etiopi: l'azzurra è l'unica europea nel gruppo di testa e le due keniane si alternano in testa continuamente, con una strategia decisa già prima. L'idea di base, pare quella di evitare il grande rush finale di Battocletti

14:50

Fabbri, nullo il terzo lancio

Fabbri, nullo il terzo lancio, che va fuori settore

14:48

A metà gara è Nadia contro l'Africa

A metà gara Nadia Battocletti è quinta, nel gruppo di testa, a 80 centesimi dalla testa della corsa (dove ci sono tutte le africane). Battocletti deve restare nel gruppo di testa e sfruttare il suo grandissimo finale. Ma è dura, durissima. Alla conclusione mancano 11 giri

14:34

Battocletti, partita la finale dei 10.000

Partita la finale dei 10.000 metri: per adesso nessuno fa il vuoto, Nadia Battocletti nel gruppo di testa

14:30

Finale 10.000 donne, c'è Nadia Battocletti

C'è Nadia Battocletti in finale nei 10.000 metri donne. Nadia ci arriva da vice campionessa olimpica, ma la sensazione è che oggi sarà molto più complicata rispetto a Parigi

14:29

Secondo lancio per Fabbri

Secondo lancio per Fabbri: 21.83, al momento è secondo

14:26

Jacobs, cosa aveva fatto in questa stagione

Marcell Jacobs in questa stagione aveva fatto una sola gara, in Finlandia, chiusa a 10.30. Qualificarsi per la semifinale, oggi, è già un successo. Ma domani servirà di più, tanto di più

14:24

Jacobs: "Ho sbagliato tutto, ma era importante passare il turno"

Jacobs alla Rai dopo la sua batteria: "Sono contento, ho recuperato un po', ho sbagliato dal primo all'ultimo passo ma ho buona sensazioni. Non ho fatto gare quest'anno, bisognava solo passare il turno, domani vediamo. Non mi sono piaciuto, sono stato un po' pesante e non ho sfruttato le mie capacità. Ma per ora va bene così. Entrare in questo stadio fa effetto, tantissimi ricordi, non potevo mancare per provare a fare qualcosa di buono. Io ci provo sempre, amo quello che faccio ed essere a un campionato del Mondo è sempre importante. Oggi l'importante era passare, ma per domani vanno riviste delle cose perché gli altri vanno forte. Quando mi metto in gioco cerco di portare a casa il miglior risultato possibile"

14:19

+++ Jacobs terzo in batteria, va in semifinale +++

Marcell Jacobs (dopo una falsa partenza di McCallum per un millesimo, poi annullata) è terzo, con 10.20, va in semifinale

14:08

Tocca a Marcell Jacobs

Ci siamo: tocca a Marcell Jacobs. L'azzurro, 4 anni dopo i due ori stupendi di Tokyo, parte dalla corsia numero 2

14:06

Salto con l'asta, due nulli per Bertelli

Due nulli per Bertelli nel salto con l'asta

14:00

Italia, attesa ai Mondiali per la finale di Fabbri

Attesa anche per la finale di Fabbri nel getto del peso: il fiorentino vuole dimenticare la delusione olimpica. Primatista stagionale, alle 14.10 va a caccia della medaglia

13:51

In attesa di Jacobs, 9.85 anche per Lyles

Clamoroso anche Lyles che vince la sua batteria: 9.95 con vento contro. Per entrare in semifinale il campione olimpico di Tokyo - su questa stessa pista - dovrà fare una grandissima prestazione

13:44

Mamma mia Thompson

Mamma mia Thompson: 9.95 in batteria, senza forzare. Gara veramente pazzesca del giamaicano che negli ultimi metri rallenta e si guarda intorno. È lui il grande favorito per la finale

13:43

Jacobs, la batteria e la corsia

Marcell Jacobs sarà in corsia due nella sesta batteria

13:40

Via alla batterie dei 100 metri, tra poco Jacobs

Via alle batterie dei 100 metri, tra poco Jacobs: intanto parte malissimo il giamaicano Seville, uno dei favoriti alla vittoria, che chiude terzo in 9''93 ma fa tanta fatica

13:30

1500 femminili, anche Zenoni in semifinale

Marta Zenoni in 4'02"77 si qualifica per la semifinale dei 1500 nella quarta batteria: saranno due le azzurre in semifinale

13:18

Ludovica Cavalli in lacrime: "Stavo da Dio, non è possibile"

"Stavo molto bene, fa parte del gioco toccarsi, ma stavo da Dio e mi dispiace, ho perso ritmo. Mi dispiace tanto": così, in lacrime, Ludovica Cavalli alla Rai

13:11

Ancora batterie 1500 metri, c'è Cavalli

Ancora batterie nei 1500 metri, per l'Italia c'è Ludovica Cavalli che arriva ultima ma in realtà in pista sembra essere toccata da un'avversaria. L'azzurra scoppia in lacrime al traguardo

12:55

Terzo posto per Gaia Sabbatini

Ottima prova dell'azzurra: in batteria Gaia Sabbatini è terza con 4:04.93. "Sono contenta, niente era scontato perché la gara era difficile, l'obiettivo era essere tra le prime sei per passare il turno. Per me già essere qui è un traguardo, a marzo dopo l'operazione non pensavo mai. Voglio godermi tutto senza pressioni, ora in semifinale darò il meglio di me"

12:50

Donne 1500, c'è la prima batteria: c'è Gaia Sabbatini

Nei 1500 donne c'è la prima batteria: per l'Italia corre Gaia Sabbatini

12:48

Salto con l'asta uomini, fuori Oliveri

Salto con l'asta uomini: Oliveri fuori, Bertelli se la gioca ancora

12:36

Dosso al settimo cielo: "Ho pensato solo a me stessa"

Felicissima Dosso per la semifinale: "Ho cercato di pensare solo a me stessa, ho fatto solo la gara che volevo fare. Volevo dire ai miei compagni di onorare se stessi e il lavoro che stiamo facendo da gennaio: non dobbiamo rendere conto a nessuno se non a noi stessi": queste le sue parole alla Rai

12:31

+++ Dosso in semifinale nel 100 metri +++

Bellissima prova di Dosso: 11.10, vince la sua batteria e vola in semifinale nei 100 metri

12:30

+++ Tocca a Larissa Iapichino, niente da fare: eliminata dalla finale Mondiale +++

Tocca a Larissa Iapichino, niente da fare: è fuori dalla finale Mondiale. L'azzurra non fa la sua miglior gara ma, da tredicesima, è fuori per due centimetri. Al terzo salto non va oltre i 6.32. Le telecamere la inquadrano con gli occhi lucidi: è incredula

12:24

Tokyo, in pista "l'italiana" Gasparelli

Tocca all'italiana Alessandra Gasparelli. In realtà gareggia per San Marino che arriva ultima e ottava nella sua batteria

12:20

Ci sono le batterie dei 100 metri, Iapichino inquadrata

Inquadrata Larissa Iapichino, mentre sono in corso le batterie dei 100 metri femminili. La campionessa azzurra è a rischio eliminazione, il papà Gianni le urla: "Non so cosa dirti"

12:09

Iapichino a rischio eliminazione

Solo 6.56 nel secondo salto per Iapichino, ora seriamente a rischio eliminazione.

12:00

Mondiali di atletica, come vederli in tv e streaming

Tutte le informazioni sulla prima giornata dei Mondiali di atletica a Tokyo e come vederli in diretta, tv o streaming. LEGGI QUI

11:50

Iapichino è ottava a metà della prima rotazione

Iapichino scende in ottava posizione, servirà un buon salto per superare il suo gruppo di qualificazione.

11:43

Iapichino parte con un 6.52 nel salto

Iniziano le qualificazioni del salto in lungo, con Iapichino in 6.52: al momento è terza nel suo gruppo.

11:40

Palmisano da sogno: è argento nella 35km di marcia!

È già arrivata la prima medaglia per l'Italia ai Mondiali, grazie ad una straordinaria Antonella Palmisano che ha vinto l'argento nella 35km marcia. LEGGI TUTTO

11:30

Mondiali atletica, il programma della giornata

Queste le gare in programma a Tokyo con gli azzurri protagonisti.

11.30 -- Lungo D qualificazione (Iapichino)

11.55 -- 100 D batterie (Dosso)

12.05 -- Asta U qualificazione (Bertelli, Oliveri)

12.50 -- 1500 D batterie (Cavalli, Sabbatini, Zenoni)

13.35 -- 100 U batterie (Jacobs)

14.10 -- Peso U finale (Fabbri)

14.30 -- 10.000 D finale (Battocletti, Palmero)

15.20 -- 4×400 mista finale (Italia)

